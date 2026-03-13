Más cerca la desaladora de la Axarquía: los regantes de la zona entregan el anteproyecto al Gobierno de España

La entrega del anteproyecto de la desaladora al Gobierno de España. Gobierno de España

La desaladora de la Axarquía es ya una petición que la comarca lleva haciendo a las Administraciones Públicas años. Ahora está un poco más cerca de ser una realidad, ya que la Comunidad de Regantes de la zona ha hecho entrega del anteproyecto al Gobierno de España este viernes.

Así lo ha informado María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en el acto de presentación del anteproyecto de la desaladora de la Axarquía.

Durante su intervención ha explicado que en el convenio suscrito entre la empresa Acuamed con la comunidad de regantes, "lo que se establece es que el anteproyecto se iba a diseñar, a realizar por parte de la propia comunidad y, en el día de hoy, nos van a entregar la redacción de este proyecto".

Al hilo ha añadido que es "fundamental en los pasos que vamos dando", según ha subrayado antes de precisar que "lo más importante es poder disponer del terreno necesario para ejecutar a la mayor brevedad las obras que son necesarias para esta desaladora".

En esa línea, ha comentado que, para que el agua sea "sostenible en el medio plazo", es necesario "disponer de esta infraestructura", y al hilo ha reivindicado que el Gobierno de España mantiene en este momento "más de 500 millones" de euros desplegados en Andalucía en materia "de infraestructuras".

La también secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta en las próximas elecciones andaluzas ha hecho hincapié en que ante esta "demanda desde hace muchos años de la comunidad de regantes", el Gobierno de España, de forma "excepcional, compromete la construcción de esa desaladora, porque la Junta de Andalucía no la ha construido y es necesaria para abastecer de agua a nuestros regantes".

Además, ha subrayado que "esta cuestión va a implicar, ni más ni menos, que un presupuesto de más de 200 millones de euros para el Gobierno de España que se ahorra la Junta de Andalucía", una administración que, según ha remarcado, "no ha puesto nada, ni siquiera unos terrenos que nos permitan construir la propia desaladora y, por tanto, poder acelerar el inicio de estas obras".