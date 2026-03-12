Vélez-Málaga acogerá una sede de apoyo gratuito para pacientes oncológicos de la Axarquía

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, y el concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez, han suscrito un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento, la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico) y la asociación ASEFCA (Asociación de Ejercicio Físico Clínico). El acuerdo permitirá crear una sede de esta fundación en Vélez-Málaga para ofrecer atención gratuita e interdisciplinar a pacientes oncológicos de toda la Axarquía.

El regidor ha destacado que el objetivo del proyecto es “proporcionar un servicio accesible para los pacientes y usuarios”. Ha subrayado que el protocolo supone un compromiso conjunto para desarrollar, mantener y difundir las actividades de UAPO.

“No se trata solo de deporte, hoy concebimos un acuerdo de vida en el que salud y actividad física irán de la mano”, ha señalado Lupiáñez. En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento cederá un espacio deportivo municipal para las actividades de la fundación.

La Fundación UAPO asumirá la dirección técnica del proyecto y aportará un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de Educación Física, Fisioterapia, Psicología y Nutrición.

En el acto también han participado el presidente de UAPO, Fernando Parra, y el director general, Javier Cánovas. Este último ha agradecido “al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y a ASEFCA la posibilidad de aterrizar aquí”.

Cánovas ha explicado que el objetivo es que “ningún paciente oncológico se quede sin el derecho fundamental a una atención interdisciplinar”. Ahora se abre una fase de trabajo para seleccionar y formar al personal, crear la estructura de funcionamiento y acondicionar los equipamientos necesarios.

Según ha avanzado, la previsión es comenzar la actividad entre septiembre y octubre. El servicio será totalmente gratuito para los pacientes.

En la puesta en marcha del protocolo, ASEFCA asumirá la coordinación local, así como la derivación de pacientes y el soporte técnico vinculado al Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico (PAPEF).

Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez, ha destacado que el acuerdo permitirá que los pacientes oncológicos de la Axarquía no tengan que desplazarse a otras zonas para recibir este tipo de tratamiento.

“Ponemos nuestras instalaciones al servicio de la salud para que puedan recibir un tratamiento integrativo de calidad en su entorno más cercano”, ha señalado el edil.

Finalmente, Jesús Lupiáñez ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno con impulsar iniciativas que mejoren la atención sanitaria de los vecinos.

El alcalde ha subrayado que este acuerdo supone una conexión entre deporte y salud que beneficiará a la ciudadanía. Con su puesta en marcha, Vélez-Málaga se convertirá en epicentro de la estrategia comunitaria del Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico (PAPEF) a través de la Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF).