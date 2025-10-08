Primer caso de gripe aviar confirmado en Málaga: un pato salvaje localizado en la playa de Benajarafe da positivo

La gripe aviar llega a Málaga. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado el primer foco declarado histórico de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) en la provincia. En concreto, el serotipo confirmado de la gripe aviar es el H5N1.

Se trata de un ejemplar cerceta pardilla, un tipo de pato salvaje, que se encontraba en la playa de Benajarafe. El ave fue localizada el pasado mes de agosto e ingresó en el Centro de Recuperación de Especies Animales (CREA).

De esta manera, desde la Consejería de Salud y Consumo aseguran que para prevenir el contagio de esta enfermedad las personas deben evitar contacto directo con las aves acuáticas o silvestres, manteniendo una distancia mínima de al menos 1 metro.

Además, sugieren que se evite dar de comer a las aves, tocar superficies que estén visiblemente sucias de excremento de aves, que se respeten las zonas acotadas y si se observa algún cadáver de ave o un ave enferma, no la toque ni manipule, avise al teléfono que el gestor del parque establezca.

De igual forma, después de visitar la zona donde se ha localizado un ave con esta enfermedad, se debe realizar un lavado higiénico de las manos con agua y jabón al menos 60 segundos. Por último, si presentan síntomas compatibles con la gripe y consideran haber estado expuesto

a aves muertas o enfermas, llamen a Salud Responde 955 54 50 60.

Las autoridades sanitarias también sostienen que si bien la cepa H5N1 no ha demostrado la capacidad de transmisión entre humanos, se mantiene una vigilancia mundial por su posible impacto en las producciones avícolas y la posibilidad de infección esporádica a humanos, siendo las aves migratorias su principal reservorio y medio de introducción en un territorio, por lo que no es infrecuente su detección periódica en territorio andaluz.

Cierre del parque de Huelin

Cabe recordar que hace unas semanas se cerró el parque de Huelin de Málaga capital tras la muerte de varias decenas de aves. Tras unos análisis efectuados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, se descartó que fallecieran por gripe aviar.

De acuerdo con los datos aportados, la muerte de los ejemplares se debió al virus de la Enfermedad de Newcastle. Se trata de una zoonosis leve frecuente, que ya ha afectado en otras ocasiones a parques urbanos de Andalucía, como el de Huelin de Málaga.