Tragedia en Vélez-Málaga: un muerto tras el choque frontal de dos turismos
El siniestro ha ocurrido a la altura del kilómetro 38 de la carretera A-356.
Más información: Atropello múltiple en Málaga: cuatro heridos en Arriate tras ser arrollados por un turismo
Una colisión frontal entre dos turismos se ha saldado con una persona muerta este lunes en Vélez-Málaga, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.
De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, alrededor de las 12:30 horas, el teléfono 1-1-2 atendió varios avisos que alertaban de un
choque frontal entre dos coches en la carretera A-356, en el kilómetro 38.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Mantenimiento de Carreteras y Bomberos del Consorcio Provincial, que tuvieron que intervenir para rescatar a una persona que había quedado atrapada.
A consecuencia del siniestro, una persona ha fallecido en el lugar de los hechos sin que diera lugar
a traslado hospitalario.