Así es el nuevo enlace de la A-7 que permitirá mejorar la movilidad en Vélez-Málaga: costará unos 6,6 millones

Tras varios años de demanda, el Ministerio de Transportes ha dado luz verde de manera provisional al proyecto de trazado que permitirá mejorar la movilidad de la autovía A-7 a su paso por Vélez-Málaga.

Así lo han dado a conocer este lunes desde la Administración estatal por medio de una nota informativa en la que se precisa que la pretensión es la de convertir el semienlace localizado en el kilómetro 951, cercano a Caleta de Vélez, en un enlace completo.

Para ello se hace necesario el desarrollo de una obra tasada en unos 6,6 millones de euros (IVA incluido).

Trabajamos para mejorar la movilidad en la A-7 con la aprobación del trazado para la remodelación de un enlace a la autovía en Vélez-Málaga.



El actual semienlace de Caleta de Vélez cuenta con dos ramales y una vía transversal en paso inferior, que permite los movimientos de salida de la autovía A-7 desde Málaga e incorporación a la misma hacia este destino.

El presente proyecto contempla la construcción de dos nuevos ramales para la incorporación a la autovía hacia Almería, así como la salida de ésta desde el sentido hacia Málaga.

Se completan los ramales con sendas glorietas, una a cada lado de la autovía.

Se define la vía transversal entre dichas glorietas (dispuesta sobre la actual) y se completa con las conexiones de los dos ramales ya existentes con las nuevas glorietas, así como la del actual vial entre Vélez y Caleta de Vélez, que cruza bajo la autovía.

También se proyecta un camino de servicio como reposición de otro existente, afectado por el derrame de tierras de uno de los nuevos ramales.

De esta forma, el presente proyecto contempla la disposición de los dos nuevos carriles de cambio de velocidad para los nuevos ramales del enlace.

El proyecto se someterá próximamente al trámite de información pública, a efectos de la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 77 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga.