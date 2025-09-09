La familia de David, que murió al caer en un pozo en Vélez-Málaga: "Sigue sin tapar; queremos soluciones"

Los vecinos de Vélez-Málaga siguen conmocionados tras el hallazgo sin vida de David Ruiz, el hombre que fue hallado sin vida en el interior de un pozo tras ocho días desaparecido el pasado 1 de septiembre. Su familia, concretamente su hermana Beatriz, totalmente destrozada por la pérdida, no se rinde y denuncia la falta de medidas de seguridad en el lugar y la ausencia de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

“Mi familia destrozada… y la vida de mi hermano no vuelve”, dice la mujer a EL ESPAÑOL de Málaga totalmente indignada. Después de perder a su hermano, el pozo sigue sin tapar ese pozo "que estaba abanodnado y lleno de hierbajos". "Solo pusieron un quitamiedo después de una semana, y lo instaló EMVIPSA", lamenta.

El pozo, de unos 11 metros de profundidad, llevaba años en desuso y sin protección alguna, según la familia. El único consuelo que le queda a Beatriz es que según los investigadores, David no sufrió. Su muerte se debió a "un accidente fortuito, muerte instantánea y sin sufrir". No hay indicios de violencia ni daños y la propia profundidad del pozo lleva casi a una muerte segura en el caso de caída.

La familia denuncia que, pese a la tragedia, la administración no ha tomado medidas contundentes. Apenas unas cintas y unas vallas precarias rodean la zona, como se refleja en las fotografías que la familia ha compartido con EL ESPAÑOL de Málaga

“Tres vallas y dos rollos de cinta… muy buen trabajo. Mientras, la localidad en fiestas y sin soluciones. Solo me dieron las condolencias con un lacito negro, pero todos los eventos previstos siguen activos, no se han decretado días de luto ni que las banderas estén a media asta. La Feria de San Miguel está muy cerca y espero que no se repita algo así", declara la mujer.

Para ellos, la tragedia de David debería ser un punto de inflexión que obligue a las autoridades a sellar definitivamente todos los pozos abandonados del municipio. "Queremos soluciones, no palabras", concluye la mujer, que espera que se depuren responsabilidades cuanto antes y no descarta interponer una denuncia ante la Policía Nacional.

El caso de David

El cuerpo sin vida de David Ruiz, el vecino de 52 años desaparecido en Vélez-Málaga fue localizado el 1 de septiembre tras estar desaparecido desde el pasado 24 de agosto. Fue encontrado sobre las 19.30 horas en una explanada que se encuentra a la espalda del Mercado de Mayoristas de Vélez-Málaga y que muchos utilizan para pasear el perro e incluso para aparcar.

Su familia sabía que era allí, muy cerca de su casa, donde David siempre acudía con sus tres animales, por lo que llevaban días peinando la zona sin imaginar que había caído en el interior del pozo de una antigua noria. También llevaban días buscándolo por tierra y aire tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil.

Al tener conocimiento del hallazgo, se activó un amplio dispositivo conformado por la Policía Nacional, Policía Local y Bomberos del Consorcio Provincial para recuperar su cuerpo, una tarea que no fue nada sencilla. Los trabajos se alargaron hasta largas horas de la madrugada.

El hallazgo del cuerpo de David en un pozo levantó bastante polémica en el pueblo malagueño. Hay vecinos que no comprenden cómo en una explanada que se usa para aparcar y pasear a los perros podía haber un pozo abierto sin señalización alguna.

El Ayuntamiento explicó a EL ESPAÑOL de Málaga que el pozo estaba abierto en el momento del hallazgo y que este se ubicaba en un terreno privado. Así, el propietario de la parcela, según el Ayuntamiento, conocía que debía taparlo desde 2019, cuando se le fue notificado. Ahora analizan el expediente administrativo y han precintado la zona para evitar accidentes. Si bien, no ha trascendido a quién pertenece el pozo.

La empresa Carburantes Clavero ha dado el pésame a la familia y ha aclarado en un comunicado que "contrariamente a lo que se ha difundido a través de diversos medios y redes sociales, los terrenos donde ocurrió el accidente no pertenecen a nuestra empresa. Se vendieron a una constructora malagueña en el 2005 y, actualmente, pertenecen a un banco".