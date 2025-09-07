Diez años de acrobacias aéreas: miles de personas se rinden ante el X Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar

Ya van diez años de acrobacias aéreas, aplausos coordinados y bocas abiertas con el buen hacer de los pilotos. El Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, ha celebrado este domingo su décimo cumpleaños de la mano de miles de personas, a las que no han molestado las nubes protagonistas en esta jornada.

Aunque llevan unos días de ensayos, el evento se ha prolongado cuatro horas con todo tipo de demostraciones. Los malagueños han podido ver en el cielo aviones históricos, cazas y el espectacular Eurofighter, una de las aeronaves más impresionantes del panorama actual, todo un referente de la tecnología aeronáutica y que sorprende por su sonido y agilidad.

En el menú del día también ha participado la Patrulla ASPA, el 'Team Raven' con seis aeronaves, Nanchang CJ-6 Routine o UTVA Aero 3, entre otras. Así, han efectuado saltos en la exhibición los paracaidistas de la Patrulla PAPEA del Ejército del Aire y del Espacio, pero también de la Guardia Civil, instituto armado que además ha participado con su nave Casa CN-235 y con su helicóptero Dauphin AS365.





También han intervenido helicópteros de la Armada y de la Policía Nacional, aeronaves del Real Aeroclub de Sevilla y el Cessna 150 Aerobat, y se ha sumado igualmente para participar la Patrulla de Honores del Ejército del Aire.

El festival aeronáutico de Vélez-Málaga no se ha limitado a los espectáculos en el aire. El programa incluyó también actividades en tierra, como una demostración de aeromodelismo en el Paseo Marítimo de Poniente a cargo del Club Aeromodelismo Axarquía y una sesión de firmas con los pilotos participantes, con el objetivo de despertar la curiosidad de los más jóvenes por este mundo.

La cita, promovida por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga junto a Cultural Aeronáutica Española, ha situado a la localidad en el mapa como punto de referencia para los aficionados a la aviación. Desde el Consistorio subrayan que el nivel alcanzado tras diez años ha permitido consolidarlo de tal forma que nada tiene que envidiar a otros eventos europeos de primera orden.

Las autoridades locales lo señalan además como uno de los eventos que congrega a un mayor número de visitantes en la comarca. El año pasado llegó a congregar a más de 300.000 personas. Así, lo definen como un evento capaz de enriquecer la oferta cultural y de ocio, atraer turismo y generar un impacto positivo en la economía. El cambio de fechas, pasando de julio a septiembre, ha servido también para prolongar la afluencia de visitantes más allá del verano.