Aparatoso accidente en Vélez-Málaga: excarcelan a una mujer atrapada en su coche y es trasladada al hospital

Una mujer de 48 años ha sido trasladada al hospital tras quedar atrapada en su vehículo después de haberse visto implicada en una colisión con otro coche este miércoles en Vélez-Málaga.

El accidente de tráfico ha tenido lugar en el kilómetro 44 de la A-356, a la altura de la gasolinera del Trapiche en el término municipal de Vélez-Málaga, según han informado desde el Cuerpo Provincial de Bomberos de Málaga.

La colisión entre los dos vehículos ha sido frontolateral y efectivos del CPB de Vélez-Málaga han excarcelado al conductor, y único ocupante, de uno de los coches implicados. La víctima ha sido atendida por los Servicios Sanitarios que después la han trasladado en helicóptero al Hospital Regional de Málaga.

El otro conductor, que también iba solo en su vehículo, ha podido salir por sus propios medios de su coche. Ha sido atendido en la zona por los Servicios Sanitarios.

Posteriormente, la dotación de Vélez-Málaga ha realizado labores de estabilización de los vehículos y limpieza de la calzada.