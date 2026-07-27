Torremolinos da el salto a los deportes urbanos con un gran Pump Track junto al pabellón Javier Imbroda

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Torremolinos construirá un Pump Track de 4.000 m² junto al pabellón Javier Imbroda, destinado a bicicletas, patinetes y monopatines. El circuito principal será de asfalto, con dificultad media-alta y contará con una WaveRamp para surfskate y un mini-mini Bowl para la iniciación. El proyecto incluirá senderos, zonas ajardinadas, espacios de descanso y accesibilidad universal, integrando el circuito con el entorno y el pabellón. La instalación cumplirá los requisitos para obtener certificación oficial y poder albergar competiciones federadas, ampliando la oferta deportiva de Torremolinos.

Torremolinos da un paso más en su apuesta por ampliar su red de instalaciones deportivas con un equipamiento cada vez más demandado por los aficionados a los deportes urbanos.

El Ayuntamiento construirá un circuito de Pump Track junto al pabellón Javier Imbroda, en la zona de El Pinillo, un espacio de unos 4.000 metros cuadrados diseñado para bicicletas, patinetes, monopatines y otros vehículos no motorizados.

La actuación, con un presupuesto base de licitación de 626.356,50 euros y cofinanciada por la Diputación de Málaga a través del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), pretende convertir este enclave en un nuevo punto de encuentro para la práctica deportiva y el ocio al aire libre.

Otra imagen del nuevo espacio deportivo. Ayuntamiento de Torremolinos

El proyecto se desarrollará en una parcela situada entre las calles Vicente Blanch Picot, Juan Rosa Mateo y Pasaje Manuel Franco Cubeiro, donde se levantará un circuito formado por peraltes y resaltos enlazados que permitirá recorrer el trazado únicamente mediante el impulso del cuerpo, sin necesidad de pedalear o impulsarse continuamente.

La instalación estará encabezada por un circuito principal de asfalto de dificultad media-alta, concebido para usuarios de todas las edades y diferentes modalidades deportivas. Además, incorporará una WaveRamp, especialmente diseñada para la práctica del surfskate, así como un mini-mini Bowl destinado a la iniciación.

El complejo se completará con senderos de conexión, zonas ajardinadas, espacios de descanso con pérgolas y recorridos peatonales accesibles, buscando integrar el nuevo equipamiento con el entorno y con el pabellón Javier Imbroda, situado junto a la parcela.

De hecho, el proyecto técnico ya ha sido adjudicado bajo la propuesta denominada Nexo Imbroda, un nombre que hace referencia precisamente a esa conexión entre ambas instalaciones deportivas.

Albergar competiciones oficiales

El Ayuntamiento quiere que el nuevo Pump Track no sea solo una instalación de uso recreativo. El diseño cumplirá los requisitos exigidos para obtener la certificación oficial que permita organizar competiciones federadas, ampliando así la oferta deportiva del municipio.

Asimismo, el proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal, con recorridos libres de barreras arquitectónicas, así como medidas de sostenibilidad mediante la plantación de vegetación de bajo consumo hídrico y un sistema drenante para la evacuación de aguas pluviales mediante zanjas y pozos de grava.

La plataforma sobre la que se asentará el circuito será previamente compactada y contará con distintas capas de zahorra para garantizar la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.