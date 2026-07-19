Torremolinos, más cerca de su campus universitario: el Ayuntamiento da el último paso antes de sacarlo a concurso

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado el expediente para la concesión del edificio municipal de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, acercando la creación de un campus universitario. El futuro campus se desarrollará mediante concurso abierto y el concesionario asumirá la inversión, el equipamiento y la gestión del centro universitario. La concesión tendrá una duración inicial de 20 años, prorrogable 10 más, con un canon mínimo de 90.822 euros anuales y un programa de ayudas de al menos 30.000 euros para estudiantes empadronados. El proyecto busca recuperar un edificio municipal sin uso y convertirlo en un centro educativo, reforzando el papel de Torremolinos como ciudad de conocimiento e innovación en la Costa del Sol.

Torremolinos está un poco más cerca de contar con su propio campus universitario. El Ayuntamiento ha aprobado el expediente para la concesión demanial del edificio municipal de la Plaza Pablo Ruiz Picasso y su sometimiento a información pública, un nuevo paso en la tramitación de uno de los proyectos estratégicos de la ciudad.

Una vez concluido este trámite y resueltas las alegaciones que pudieran presentarse, el Consistorio podrá aprobar definitivamente los pliegos e iniciar la licitación para seleccionar al concesionario que desarrollará el proyecto.

El movimiento da continuidad al camino iniciado hace meses, cuando el Ayuntamiento anunció el impulso de un campus universitario en este emplazamiento tras el acuerdo alcanzado con la Universidad de Málaga y EUSES, del grupo educativo metrodora, para estudiar la implantación de un centro adscrito al sistema universitario andaluz.

Desde entonces, el Consistorio ha ido completando los distintos hitos administrativos necesarios, entre ellos el cambio del destino funcional del inmueble, que pasa de uso social a educativo, manteniendo en todo momento su titularidad y su carácter de dominio público.

La adjudicación se resolverá mediante un concurso abierto, con arreglo a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

El expediente parte de una iniciativa privada presentada por EUSES Málaga, si bien la licitación no contempla reserva alguna a favor del promotor inicial.

El edificio seguirá siendo de propiedad municipal. Será el futuro concesionario quien asuma íntegramente la inversión necesaria para adaptar el inmueble, equiparlo, mantenerlo y poner en funcionamiento el centro universitario, además de obtener todas las autorizaciones académicas, urbanísticas y sectoriales exigidas por la normativa.

El expediente prevé una concesión con una duración inicial de 20 años, prorrogable hasta un máximo de 10 años adicionales, y un canon mínimo de 90.822,36 euros anuales, mejorable al alza en la futura licitación.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su apuesta por las oportunidades para los jóvenes del municipio. La licitación valorará, entre otros criterios, el número de titulaciones universitarias propuestas, la oferta económica y la dotación destinada a becas.

Cada propuesta deberá incluir un programa anual de ayudas de, al menos, 30.000 euros, ampliable, dirigido a estudiantes empadronados en Torremolinos.

La eficacia de la concesión quedará condicionada a la obtención de las autorizaciones necesarias para la adscripción del centro a una universidad del sistema universitario andaluz y para el inicio de la actividad docente.

La memoria justificativa del expediente subraya el interés público de la actuación, que permitirá recuperar un edificio municipal sin uso efectivo para convertirlo en un equipamiento docente capaz de atraer talento, generar actividad durante todo el año, reducir la estacionalidad y reforzar la posición de Torremolinos como ciudad del conocimiento, la innovación y la formación superior en la Costa del Sol.