Así son los nuevos bancos panorámicos de Torremolinos donde podrás sentarte a disfrutar de las mejores vistas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Torremolinos ha instalado un banco gigante y un banco panorámico en la Cañada del Lobo para potenciar el turismo de naturaleza. Ambos bancos están fabricados íntegramente en madera y se integran en el paisaje, ofreciendo nuevos espacios de descanso y contemplación. La iniciativa busca poner en valor el patrimonio natural del municipio, fomentar actividades saludables al aire libre y sensibilizar sobre la conservación del entorno. Las nuevas infraestructuras refuerzan el atractivo paisajístico de la Sierra de Torremolinos, uno de los destinos senderistas más visitados de la provincia.

Disfrutar y relajarse observando las vistas del entorno de la Cañada del Lobo en Torremolinos ya es posible. El Ayuntamiento ha instalado un banco gigante y un banco panorámico para potenciar el turismo de naturaleza del municipio.

Además, según han informado en un comunicado, quieren reforzar el atractivo paisajístico de este enclave, a la vez que se promueve el conocimiento del patrimonio natural del municipio y se contribuye a la dinamización de este espacio natural.

Esta actuación se ha centrado en la instalación de dos nuevos elementos fabricados íntegramente en madera e integrados en el paisaje.

El primero es un banco gigante, ubicado en las inmediaciones del mirador de la Cañada del Lobo, con cuatro metros de anchura, una altura del asiento de 1,30 metros y una altura total de 2,40 metros.

El segundo es un banco panorámico, de 2,06 metros de longitud, situado en la subida hacia este entorno natural.

Unas nuevas infraestructuras que persiguen mejorar la experiencia de los visitantes, poner en valor el patrimonio natural del municipio y reforzar el atractivo del turismo de naturaleza en la Sierra de Torremolinos, uno de los espacios de mayor valor ambiental y paisajístico del municipio.

Su riqueza ecológica, geológica y forestal, unida a su proximidad al casco urbano y a las espectaculares vistas sobre la bahía de Málaga, convierten a la Cañada del Lobo en uno de los destinos senderistas más visitados de la provincia.

Además de mejorar la experiencia de quienes recorren estos senderos, la iniciativa contribuye a la puesta en valor de un espacio natural de gran riqueza paisajística, creando nuevos puntos de interés que invitan a descubrir el entorno de forma respetuosa con el medio ambiente.

La actuación también fomenta la práctica de actividades saludables al aire libre, incentivando el senderismo, el contacto con la naturaleza y el disfrute de los espacios forestales tanto por parte de los vecinos como de quienes visitan el municipio.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, junto con el concejal de Medio Ambiente, Francisco Cerdán, han visitado este lunes estos nuevos bancos panorámicos, dos nuevos espacios de descanso y contemplación integrados en el entorno natural.

Desde la delegación de Medio Ambiente se subraya, igualmente, el valor de estos nuevos puntos de observación como herramientas para acercar a la ciudadanía al conocimiento del patrimonio natural, sensibilizando sobre la biodiversidad del entorno y la importancia de conservar estos paisajes para las generaciones futuras.