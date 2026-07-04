Rescatan a una mujer con graves quemaduras del incendio de un ático en Torremolinos

Interior de la vivienda quemada en Torremolinos. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 49 años resultó herida grave con quemaduras tras un incendio en un ático de la calle Loma de los Riscos, en Torremolinos. El siniestro ocurrió sobre las 20:20 horas y requirió la intervención de Bomberos, sanitarios del 061, Policía Nacional y Policía Local. La mujer fue rescatada por los bomberos y trasladada en estado grave al Hospital Regional de Málaga.

Una mujer de 49 años ha resultado herida grave con quemaduras tras el incendio de un ático registrado a última hora de la tarde de ayer viernes en Torremolinos (Málaga).

Así lo han confirmado este sábado desde el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, el siniestro tuvo lugar sobre las 20:20 horas en una vivienda de la calle Loma de los Riscos.

En ese momento se recibieron las primeras llamadas de socorro en el teléfono 1-1-2. De inmediato, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Entre los recursos sanitarios movilizados al lugar, dos UVI móviles y un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU).

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en Torremolinos tuvieron que rescatar a la mujer del interior de la vivienda siniestrada, que resultó afectada en su totalidad. La mujer fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital Regional de Málaga.