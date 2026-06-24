Mantienen en prisión al condenado por matar a Paula y procesado por emparedar a Sibora: "No consta arraigo"

Marco, el acusado de asesinar a su ex, en el juzgado. EFE

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Las claves Generado con IA La Audiencia Provincial de Málaga ha prorrogado la prisión provisional a Marco, condenado a 24 años por el asesinato de Paula en 2023 en Torremolinos. El tribunal considera que existe riesgo de fuga, ya que Marco es extranjero y no tiene arraigo en España, además de estar procesado por otro asesinato. Marco también está acusado de matar y emparedar en 2014 a Sibora, cuya audiencia preliminar se celebrará próximamente; el acusado ha admitido por primera vez este crimen. La Fiscalía y la acusación particular solicitan 22 años de prisión para Marco por el asesinato de Sibora, con agravantes de parentesco y violencia machista.

La Audiencia Provincial de Málaga ha prorrogado la prisión provisional de Marco, el hombre condenado a 24 años de cárcel por asesinar en 2023 a su expareja y madre de su hijo, Paula, en Torremolinos, y procesado además por la muerte en 2014 de otra de sus parejas, Sibora, de 22 años, a la que mató y emparedó en el mismo municipio.

El auto acuerda mantenerlo en prisión por el riesgo de fuga que aprecia el tribunal, dada la gravedad de la pena impuesta por el crimen de Paula: 24 años por asesinato con las agravantes de parentesco y de género y un delito de maltrato habitual.

Los magistrados sostienen que concurre riesgo de fuga "máxime cuando es extranjero y no consta arraigo económico, laboral, familiar ni de ningún otro tipo en España", según recoge la resolución. El tribunal recuerda que contra Marco, de nacionalidad italiana, se sigue otro procedimiento ante el tribunal del jurado por el asesinato de Sibora.

La Sala ha acordado su continuidad en prisión hasta alcanzar la mitad de la pena fijada en el fallo, doce años, al no ser firme la sentencia, recurrida por su defensa.

Sobre el crimen de Sibora, la joven desaparecida en 2014 cuyo cuerpo apareció emparedado en una vivienda en 2023, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos número 3 ha fijado para este jueves la audiencia preliminar previa a la apertura del juicio oral, según la resolución judicial.

El acusado no acudirá de forma presencial a esa vista y comparecerá por videoconferencia desde la prisión de Huelva, según fuentes judiciales, que precisan que la audiencia se ha convocado tras presentarse el escrito de calificación de la defensa.

Por la muerte de Sibora, el fiscal y la acusación particular reclaman 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia machista, con la agravante de parentesco, y otro contra la integridad moral.

En su escrito de defensa, Marco reconoce por primera vez que mató a Sibora en el interior del domicilio que compartían y admite que ocultó el cadáver.

El cuerpo lo localizó la Policía Nacional en una investigación paralela abierta a raíz de su detención por el crimen de Paula. Los restos estaban escondidos tras una pared que Marco levantó en un rincón de una habitación, dentro de una caja de madera, cubiertos de cal y junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

Marco, de 48 años, conoció a Sibora Gagani en 2009, cuando ella era solo una cría, en la localidad italiana de Nettuno, donde ambos residían, según el relato de hechos del Ministerio Público. En 2010 se trasladaron a España y cuatro años después, Sibora desapareció. Su madre ruega que se haga justicia cuanto antes ante tanto daño y sufrimiento.