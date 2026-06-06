De mansión con piscina a finca en subasta: una finca millonaria de Torremolinos sale a la venta por 4,1 millones

Las claves

Las claves Generado con IA Una lujosa finca de Torremolinos con piscina y más de 700 m² construidos se subasta por 4,1 millones de euros tras años de cargas y embargos. La Sareb reclama la venta de la propiedad mediante una ejecución hipotecaria que supera los 5,3 millones de euros entre principal, intereses y costas. La finca, ubicada en el entorno del Cortijo de Cucazorra, cuenta con más de 2.100 m² de terreno y está descrita judicialmente como "en fase de derribo para convertirla en solar". El proceso de subasta, impulsado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torremolinos, se realiza electrónicamente a través del portal del BOE y estará abierto 20 días.

Una gran vivienda unifamiliar con piscina, jardines y más de 700 metros construidos en una de las zonas residenciales de Torremolinos se encuentra en fase de subasta al mejor postor tras años de cargas hipotecarias y embargos.

La Sareb, popularmente conocido como el banco malo, reclama la enajenación de la finca dentro de un procedimiento de ejecución hipotecaria que supera los 5,3 millones de euros entre principal, intereses y costas.

El proceso, impulsado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torremolinos, arrancó el pasado 19 de mayo y permanecerá abierto hasta el próximo 8 de junio a través del portal electrónico de subastas del BOE.

La propiedad, situada en el entorno del Cortijo de Cucazorra, sale a puja con una valoración de 3.340.001,58 euros y con una particularidad significativa: la documentación judicial ya la describe como una vivienda “en fase de derribo para convertirla en solar”.

Según el expediente, la finca registral ocupa una parcela resultante de varias segregaciones urbanísticas y conserva una superficie de solar de 2.134,42 metros cuadrados.

Sobre ella se levanta una vivienda unifamiliar distribuida en semisótano, planta baja y planta alta, con un total construido de 711,79 metros cuadrados, además de jardines y piscina privada.

El inmueble no figura como vivienda habitual y en el edicto judicial tampoco consta información sobre su situación posesoria actual.

Más de cinco millones reclamados

La ejecución hipotecaria está promovida por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) frente a la mercantil Prosec Promociones e Inversiones S.L. Unipersonal, con sede en Torremolinos.

La reclamación asciende concretamente a:

4.128.931,6 euros de principal.

1.200.000 euros previstos para intereses y costas.

El historial registral refleja una situación financiera especialmente compleja. La finca aparece gravada con dos hipotecas distintas constituidas en 2006 y 2009, ambas posteriormente cedidas a la Sareb.

Además, sobre el inmueble pesan varios embargos posteriores, incluidos algunos a favor del Ayuntamiento de Málaga y otra anotación vinculada a reclamaciones particulares.

El expediente llegó incluso a generar un problema registral previo cuando el Registro de la Propiedad rechazó inicialmente emitir la certificación porque no quedaba claro cuál de las dos hipotecas era exactamente la ejecutada.

Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento es que la finca ya aparece descrita en la documentación judicial como una construcción en proceso de demolición para su futura conversión en solar.

La subasta se está desarrollando de forma electrónica en el portal oficial del BOE y permanecerá abierta durante 20 días naturales desde su activación.