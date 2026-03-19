Dejan en libertad a los detenidos por amenazar y drogar a una menor que escapó por un balcón en Torremolinos

Las claves nuevo Generado con IA Una niña de 14 años escapó por el balcón de un hotel en Torremolinos tras ser amenazada y obligada a consumir drogas por tres jóvenes. La menor fue auxiliada por un huésped y relató haber sido amenazada con un arma blanca y forzada a consumir sustancias, pero negó abusos sexuales. Dos adultos y un menor fueron detenidos; los adultos quedaron en libertad provisional con obligación de comparecer y prohibición de acercarse a la víctima. Ambos adultos están investigados por amenazas, suministro de drogas a menores y delitos contra la salud pública.

Una niña de 14 años ha logrado escapar de unos jóvenes que la tenían retenida por el balcón de la habitación de un hotel de Torremolinos donde, presuntamente, estaba con ellos tras ser amenazada y obligada a consumir drogas. La chica consiguió refugiarse en una estancia contigua, donde fue auxiliada por un huésped extranjero hasta la llegada de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes al sábado, 14 de marzo, cuando un trabajador del establecimiento alertó a los servicios de emergencia al escuchar a la menor pedir auxilio. Según su relato, había sido amenazada con un arma blanca y forzada a consumir sustancias estupefacientes. En total, fueron detenidas tres personas: dos varones adultos y un menor de edad.

La víctima confirmó que los tres implicados la amenazaron y le suministraron drogas. Sin embargo, negó haber sufrido tocamientos o agresiones sexuales. Su hermano ha asegurado en redes sociales que "la obligaron a consumir estupefacientes de todo tipo mientras la amenazaban con un cuchillo"

En el plano judicial, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Torremolinos acordó el pasado domingo, 15 de marzo, la puesta en libertad provisional de los dos detenidos mayores de edad, tras tomarles declaración junto a la menor.

Ambos están siendo investigados por delitos de amenazas, suministro de sustancias estupefacientes a menores y contra la salud pública, después de que se les interviniera droga. El juez les ha impuesto la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

Esta decisión, desde el entorno de la familia es "lamentable" como "la justicia de este país". Por su parte, el menor detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.