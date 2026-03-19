Cárcel para el hombre que mató a golpes a un anciano en Torremolinos (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 38 años ha ingresado en prisión provisional por la muerte a golpes de un anciano de 74 años en Torremolinos. La víctima presentaba dos fuertes golpes en la cabeza, supuestamente causados por puñetazos en su domicilio. El presunto autor fue arrestado tras ser localizado oculto en el mismo edificio donde ocurrió el crimen. La investigación sigue pendiente de los resultados de la autopsia para determinar la calificación final del delito.

El hombre detenido por la muerte de un anciano de 74 años en Torremolinos ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden judicial. El suceso ocurrió el pasado sábado en el domicilio de la víctima, donde, según la investigación, fue golpeado hasta causarle la muerte.

La Policía Nacional arrestó el lunes al presunto autor, un hombre de 38 años, que fue localizado oculto en una zona del mismo edificio. La víctima presentaba dos fuertes golpes en la cabeza, presuntamente provocados por puñetazos.

En el plano judicial, la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Torremolinos ha acordado este jueves su ingreso en prisión. Por el momento, los hechos se investigan como un delito de homicidio, a la espera de los resultados de la autopsia, que determinarán las circunstancias exactas de la muerte y su calificación definitiva.

El detenido se acogió a su derecho a no declarar. La causa será remitida al juzgado número 5, que se encontraba de guardia cuando se produjo el crimen.