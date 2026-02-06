Operación Moflete: detenidos en Torremolinos dos presuntos traficantes tras disparar a un comprador en la cara

Vídeo de la operación Moflete, llevada a cabo por la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos a dos hombres de 24 y 27 años que, presuntamente, estaban al frente de un punto de venta de drogas. El mismo se encontraba en un inmueble en el que un comprador había recibido un disparo en la cara.

Tras el ingreso hospitalario de la víctima, de 41 años, y pese a su escasa colaboración, los investigadores concluyeron que el incidente se produjo durante una transacción de sustancias estupefacientes.

Los arrestados han sido investigados por delitos de lesiones graves, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos investigados.

Fruto de dos registros domiciliarios en Torremolinos, uno en el lugar donde se produjo el disparo, los agentes han intervenido un arma corta de fuego real, 68 dosis conteniendo cocaína, 40 gramos de hachís en fragmentos, más de mil comprimidos de diferentes fármacos, dos balanzas de precisión y 1.140 euros en efectivo.

La denominada operación Moflete, llevada a cabo por agentes adscritos a la UDEV de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena, se inició a partir del ingreso en un hospital de la capital malagueña de un hombre con un disparo en el rostro, el pasado 6 de diciembre, recibiendo el alta médica más tarde.

Las averiguaciones sostienen que la víctima se había trasladado al inmueble en cuestión para adquirir drogas. En el domicilio interactuó con dos varones que se hallaban al frente del punto de menudeo. Por alguna razón que no ha trascendido, uno de los sospechosos manipuló una pistola y efectuó un disparo que alcanzó al comprador en el rostro.

El herido se personó en las urgencias de un centro hospitalario, que dio aviso a la Policía.

Tras su detención, los sospechosos fueron puestos a disposición judicial.