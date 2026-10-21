Vuelca un camión que transportaba aceite en Ronda y deja un herido: la carretera A-367 está cortada al tráfico

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LO ESENCIAL Las claves Un camión que cargaba aceite ha volcado en la A-367 a la altura de Ronda, dejando al conductor atrapado y herido. La Dirección General de Tráfico ha cortado por completo la circulación en ambos sentidos en el kilómetro 31 de la vía. Se trata del tercer accidente de camión del día en Málaga, tras otros dos vuelcos registrados horas antes en Vélez-Málaga. Los conductores de los siniestros previos en Vélez-Málaga, de 20 y 58 años, también tuvieron que ser rescatados por los bomberos y trasladados al hospital.

Un hombre ha resultado herido tras el vuelco del camión que conducía en el kilómetro 31 de la carretera A-367 a la altura del municipio malagueño de Ronda.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a Europa Press de que la vía permanece cortada al tráfico en ambos sentidos en estos momentos.

Por su parte, el sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado a Europa Press que el accidente se ha producido a las 18.40 horas de este miércoles, cuando el camión, que transportaba aceite, ha volcado sobre la calzada.

Las citadas fuentes han confirmado que el conductor ha quedado atrapado en el camión y que se ha alertado a los bomberos para proceder a su rescate.

Dos accidentes en Vélez-Málaga

Cabe recordar que este miércoles dos conductores de camiones, de 20 y 58 años, han sido trasladados al hospital de la Axarquía en Málaga tras sufrir dos accidentes de tráfico en diferentes puntos del municipio malagueño de Vélez-Málaga, en los que ambos vehículos han volcado y donde ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a los afectados.

El primero de los sucesos ha ocurrido sobre las 12.15 horas en la carretera MA-3116, a la altura del kilómetro 2, donde un camión de unos 3.500 kilos ha chocado contra un muro y ha quedado parcialmente volcado, con el conductor atrapado en el interior.

Por otro lado, el segundo accidente se ha registrado sobre las 14.00 horas en el camino de Torrox, pasado el cruce con la calle Arroyo, donde un camión volquete ha volcado y su conductor, un hombre de 58 años, ha quedado atrapado por las extremidades inferiores.