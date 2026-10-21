Rescate de una oveja en una montaña en Ronda. CPB Málaga

El rescate de una oveja en una zona rural de Ronda moviliza a los bomberos durante más de dos horas

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LO ESENCIAL Las claves Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Ronda rescataron este miércoles a una oveja atrapada en una zona rural de difícil acceso. El operativo de rescate se desplegó en el paraje de la Partida Los Arenosos y se prolongó durante más de dos horas. Los bomberos lograron llegar hasta el animal y completaron la intervención con éxito, poniéndolo a salvo. El CPB realiza habitualmente este tipo de actuaciones, habiendo rescatado el pasado sábado a un búho real en Antequera.

Una dotación de Ronda (Málaga) del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) han realizado este miércoles una intervención para rescatar a una oveja caída y bloqueada en una zona rural de difícil acceso de dicha localidad.

En concreto, han informado, la intervención ha sido en el paraje de la Partida Los Arenosos, en el mismo término municipal, y se ha desarrollado desde las 09.30 horas para finalizar sobre las 11.50 horas.

Desde el consorcio han señalado que los efectivos han conseguido llegar hasta la oveja y rescatarla con éxito, para posteriormente ponerla a salvo.

No es la primera vez que una dotación del CPB rescata a un animal; de hecho, este pasado sábado se puso a salvo a un búho real atrapado en una valla metálica entre Cortijo Las Piletas y Los Llanos, en Cartaojal, en Antequera (Málaga).