Detenida en Ronda una mujer por vender ropa falsificada de marcas de lujo valorada en más de 32.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 43 años ha sido detenida en Ronda por vender ropa falsificada de marcas de lujo. La investigación comenzó tras la denuncia de un representante de una marca prestigiosa sobre la venta de productos falsificados en una tienda local. La Policía incautó 152 prendas falsificadas de cinco marcas distintas, valoradas en más de 32.000 euros. Los artículos se vendían tanto en la tienda física como a través de internet.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ronda a una mujer de 43 años como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial. En la tienda que regentaba se ofertaban artículos de moda presuntamente falsificados de varias firmas de prestigio.

La investigación arrancó a raíz de la denuncia presentada por el representante de una marca de reconocido prestigio. En el escrito se ponía de manifiesto la existencia en Ronda de un establecimiento que ofrecía una amplia variedad de productos, en concreto fulares y sombreros, con el logo y la imagen de esta compañía y que vulnerarían los derechos de propiedad industrial al no tratarse de artículos originales.

A partir de esa denuncia, los agentes del grupo operativo local iniciaron las comprobaciones para esclarecer los hechos. Los investigadores constataron que en el local se exponían para su venta los objetos presuntamente falsificados, junto a otros artículos de marcas de lujo que tampoco se ajustarían a la legalidad. También comprobaron que, además de la venta en la tienda física, la investigada anunciaba sus productos en internet.

Ante estos hechos, los agentes establecieron un operativo en el propio establecimiento y llevaron a cabo una inspección en la que se incautaron 152 prendas de cinco marcas distintas. Tomando como referencia el precio medio de los productos originales, los investigadores estiman que el valor del material intervenido superaría los 32.000 euros.

La mujer, de 43 años, resultó finalmente detenida como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.