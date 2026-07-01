Hallan el cadáver de una mujer en Rincón de la Victoria (Málaga): se están investigando las causas de la muerte

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil gc

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer en Rincón de la Victoria, Málaga, este mediodía. No se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la fallecida ni las circunstancias de su muerte. El cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia que determinará las causas del fallecimiento. Todas las hipótesis sobre las causas de la muerte permanecen abiertas.

Nueva tragedia en la provincia de Málaga. La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria este mediodía.

Hasta el momento no han trascendido detalles sobre su identidad ni las circunstancias que rodean a su fallecimiento.

Cuando se ha localizado el cadáver, se ha activado el protocolo judicial pertinente para proceder al levantamiento del cadáver, que tal y como ha adelantado Málaga Hoy, será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia que ofrecerá las causas del óbito.

Todas las hipótesis están abiertas.

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