Tres detenidos por la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria en un posible nuevo caso de violencia de género

Una imagen del momento del operativo en la zona. EFE. JORGE ZAPATA.

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 35 años ha sido hallada muerta en un pozo en Rincón de la Victoria, Málaga. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a tres personas sospechosas de estar relacionadas con el caso. La víctima, de nacionalidad española, fue localizada cerca del Arroyo Cuevas, próximo a la salida 968 de la A-7. Las autoridades consideran el caso como un posible nuevo episodio de violencia de género y se ha decretado el secreto de las actuaciones.

Una mujer ha sido hallada muerta este miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga). Tres personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos, según han adelantado a EFE fuentes de la investigación.

El cuerpo ha aparecido este mediodía en un pozo cercano al Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, próximo a la salida 968 de la autovía A-7 en sentido Almería.

La víctima es de nacionalidad española y tiene unos 35 años. Su cuerpo ha sido hallado en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta última, competente en la zona donde se localizó el pozo, se ha encargado del rescate del cadáver.

Hasta el lugar se ha desplazado una comitiva judicial, entre cuyos integrantes se encontraba un médico forense, para el levantamiento del cuerpo.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará previsiblemente mañana la autopsia.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han indicado que se ha decretado el secreto de las actuaciones y no han dado más información. La Subdelegación del Gobierno ha publicado en sus redes sociales que estamos ante un presunto nuevo caso de violencia de género.

"Hoy tenemos que lamentar el hallazgo del cadáver de una mujer de 35 años en Rincón de la Victoria asesinada por presunta violencia de género. No podemos permitir que la violencia machista siga destrozando vidas e infligiendo tanto dolor", ha escrito el subdelegado, Javier Salas.