Científicos de cinco países rastrean el ADN oculto en el arte rupestre de las cuevas de Rincón de la Victoria

Las claves

Las claves Generado con IA Un equipo internacional investiga el ADN y restos arqueológicos en las cuevas de Rincón de la Victoria, con más de 35.000 años de antigüedad. El proyecto First Art, patrocinado por National Geographic, recoge muestras de uranio y ADN para obtener información sobre los primeros humanos y su arte rupestre. Las investigaciones buscan profundizar en el conocimiento de los grupos humanos del Paleolítico y confirmar la relevancia internacional de estos yacimientos. El estudio concluirá este verano la fase de campo y continuará con dos años de análisis y publicación de resultados científicos.

Un equipo internacional integrado por investigadores de Canadá, Países Bajos, España, Portugal y Reino Unido ha regresado a las cuevas de Rincón de la Victoria para continuar el estudio de algunas de las manifestaciones artísticas más antiguas de Europa. Los trabajos forman parte del proyecto First Art, patrocinado por National Geographic, y se centran en la recogida de muestras de uranio y ADN en pinturas y grabados paleolíticos con más de 35.000 años de antigüedad.

La campaña de investigación supone la tercera visita del equipo internacional a las cavidades malagueñas y tiene como objetivo completar la fase de trabajo de campo antes de dar paso a varios años de análisis en laboratorio. En esta ocasión, los investigadores han accedido a las zonas más alejadas de las entradas de las cuevas, donde las condiciones ambientales han favorecido una mejor conservación de los restos arqueológicos y biológicos.

Según han explicado los responsables del proyecto, los trabajos incluyen la toma de muestras de carbonatos que cubren pinturas y grabados ya datados anteriormente con cronologías superiores a los 35.000 años. Además, se recogerán muestras de ADN en pigmentos conservados en áreas de difícil acceso, donde la estabilidad climática ha permitido preservar posibles rastros genéticos de la presencia humana.

El investigador malagueño Pedro Cantalejo ha señalado que esta es la segunda ocasión en la que se realizan análisis genéticos sobre los pigmentos de las cuevas. El objetivo es obtener nueva información sobre los grupos humanos que habitaron la zona durante el Paleolítico y profundizar en el conocimiento de sus expresiones artísticas.

El concejal de Turismo y Cuevas de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, ha destacado la relevancia de las investigaciones que se desarrollan en las cavidades, tanto desde el punto de vista científico como divulgativo. Asimismo, ha subrayado que el municipio continúa consolidándose como un referente internacional en el estudio del arte prehistórico.

En la misma línea, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha puesto en valor el trabajo realizado durante los últimos años para impulsar la investigación y la conservación de estos enclaves arqueológicos. Según ha afirmado, los resultados obtenidos están situando al municipio malagueño en el mapa internacional de los estudios sobre arte paleolítico.

El proyecto, iniciado en 2021, concluirá este verano su fase de intervención directa en las cuevas. Posteriormente comenzará un nuevo periodo de aproximadamente dos años dedicado al análisis de las muestras y a la publicación de los resultados científicos.

María del Mar Espejo, una de las investigadoras del equipo, ha destacado que la colaboración internacional permitirá situar a estos yacimientos prehistóricos de la Bahía de Málaga entre los más relevantes del mundo. Además, recordó que la iniciativa surgió del esfuerzo conjunto de especialistas provinciales que buscaron recuperar información de unas cuevas que durante décadas habían quedado relegadas por buena parte de la comunidad científica.

El equipo provincial está formado por investigadores del Instituto de Investigación Cueva de Nerja —Luis-Efrén Fernández, Cristina Liñán y Yolanda del Rosal—, junto al catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz José Ramos y los investigadores malagueños María del Mar Espejo y Pedro Cantalejo, quienes comenzaron el estudio de estas cavidades en 1984.

A ellos se suman especialistas internacionales vinculados al proyecto First Art y National Geographic, entre ellos George Nash, Genevieve von Petzinger, Barbara Oisterw, Barbara Oosterwick y el director del proyecto, Hipólito Collado, que trabajan para desvelar nuevos datos sobre los orígenes del arte y la presencia humana en el sur de Europa.