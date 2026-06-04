Rincón de la Victoria activa la recuperación del Castillo de Bezmiliana con una inversión de casi 800.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria licita la recuperación del Castillo de Bezmiliana con una inversión de casi 800.000 euros. El proyecto busca frenar el deterioro de los restos arqueológicos, mejorar su conservación y facilitar las visitas al recinto, declarado Bien de Interés Cultural. La intervención incluye la restauración de la muralla, creación de acceso desde la calle Castillón, nuevas zonas de aparcamiento e integración de espacios verdes. Las obras, que cuentan con financiación estatal y autorización de la Junta de Andalucía, tienen un plazo previsto de ejecución de 18 meses.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha sacado a licitación las obras de consolidación y adecuación del Castillo de Bezmiliana, un proyecto que permitirá recuperar y abrir al público uno de los enclaves históricos más importantes del municipio.

La actuación cuenta con un presupuesto de 792.550 euros y tiene como objetivo frenar el deterioro de los restos arqueológicos, mejorar su conservación y facilitar las visitas a este espacio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

El proyecto será financiado en gran parte gracias a una subvención de 467.838 euros concedida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través del Programa 2% Cultural, destinado a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico español.

La intervención se centrará en el recinto arqueológico situado en el cerro del Castillón, donde se conservan los principales vestigios del antiguo castillo, uno de los referentes patrimoniales de la localidad y un enclave privilegiado por su valor histórico y sus vistas sobre el litoral rinconero.

Entre las actuaciones previstas figura la creación de un nuevo acceso desde la calle Castillón y una zona de aparcamiento en la parte sur del recinto, así como la restauración y consolidación de los restos de la muralla y la construcción de itinerarios que permitirán recorrer e interpretar el conjunto arqueológico.

Antes del inicio de los trabajos se realizará una documentación exhaustiva del monumento para analizar el estado de conservación de las estructuras y estudiar las transformaciones sufridas a lo largo de su historia.

Según el Ayuntamiento, las obras permitirán garantizar la estabilidad de los lienzos y torres conservados, frenar su deterioro progresivo y mejorar las condiciones de visita respetando la autenticidad y los valores patrimoniales del enclave.

Zona de actuación.

La actuación también contempla la adecuación del entorno inmediato y la integración de espacios verdes vinculados al yacimiento para favorecer el tránsito de visitantes y mejorar la conexión del monumento con el entorno urbano.

Zona de actuación.

El plazo de ejecución previsto es de 18 meses. Si se cumplen las previsiones municipales, las obras podrían comenzar después del verano de 2026 y concluir durante los primeros meses de 2028.

La intervención cuenta con la autorización favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y forma parte de las actuaciones recogidas en el Plan Director de Patrimonio Histórico de Rincón de la Victoria.

Catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, el Castillo de Bezmiliana forma parte de la Zona Arqueológica de Bezmiliana y constituye uno de los principales testimonios históricos conservados en el municipio.