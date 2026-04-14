Los hermanos Reyes, ex jugadores de baloncesto, Boquerón de Plata 2026 de Rincón de la Victoria

Los hermanos Reyes recogiendo su Boquerón de Plata. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Las claves nuevo Generado con IA Los hermanos Alfonso y Felipe Reyes han recibido el Boquerón de Plata 2026 de Rincón de la Victoria por su vinculación con el municipio. El galardón fue entregado en Madrid durante la Gala del Boquerón Victoriano, donde también se presentó la VIII edición del recetario del Boquerón Victoriano. Ambos exjugadores de baloncesto son conocidos por su presencia habitual en Rincón de la Victoria, donde han contribuido a promocionar el destino de manera natural. El recetario del Boquerón Victoriano recopila recetas tradicionales y creativas con boquerón, consolidándose como una herramienta de promoción gastronómica del municipio.

Los hermanos Reyes, exjugadores de baloncesto, se han hecho con el Boquerón de Plata de Rincón de la Victoria. Los galardonados se han hecho con este premio gracias a su vinculación con el municipio.

La Gala del Boquerón Victoriano, que se canceló por el trágico accidente de Adamuz, tuvo lugar el pasado lunes, 13 de abril, en Madrid y reunió a representantes del tejido deportivo y gastronómico de la capital.

Durante el acto, además de reconocer con el Boquerón de Plata a los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, ex jugadores profesionales de baloncesto, por su vinculación con el municipio de Rincón de la Victoria, se presentó la VIII edición del recetario del Boquerón Victoriano.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, fue el encargado de entregarles el galardón junto al edil de Turismo, Antonio José Martín.

Alfonso y Felipe Reyes: dos leyendas del baloncesto español

Felipe Reyes destaca por su trayectoria en el Real Madrid Baloncesto donde conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales, y su hermano Alfonso Reyes fue también jugador profesional con una destacada carrera en clubes como Estudiantes, Unicaja, Real Madrid y Breogán.

Ambos han mantenido a lo largo de los años un estrecho vínculo con Rincón de la Victoria, llegando a ser unas caras reconocidas en el día a día del verano rinconero e integrándose de forma natural en la vida cotidiana del municipio.

Como auténticos precursores en el disfrute de la oferta turística local, los hermanos Reyes han sido fieles a los atractivos que definen a Rincón de la Victoria: sol y playa, gastronomía y comercio local.

Su presencia habitual en restaurantes, chiringuitos y establecimientos del municipio los ha convertido en embajadores naturales de la marca "Rincón de la Victoria, Lleno de Vida", contribuyendo a la promoción del destino de manera orgánica y cercana.

Los hermanos Reyes encarnan el perfil del visitante que encuentra en Rincón de la Victoria ese equilibrio perfecto entre tranquilidad, clima privilegiado, oferta gastronómica de calidad y cercanía con la capital malagueña.

Su elección del municipio como lugar habitual de residencia estival es, en sí misma, un reconocimiento a los valores que ofrece el destino.

VIII Recetario del Boquerón Victoriano

Durante el acto, que se desarrolló en el Hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid, Francisco Salado, alcalde del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, y Antonio José Martín, concejal de Turismo, presentaron la VIII edición del recetario del Boquerón Victoriano, una publicación que recopila recetas tradicionales y creativas elaboradas con este producto estrella de la gastronomía rinconera.

El recetario, que se ha consolidado como una herramienta de promoción gastronómica del municipio, incluye en esta octava edición propuestas culinarias que van desde las preparaciones más clásicas del boquerón en vinagre hasta elaboraciones innovadoras que fusionan la tradición marinera con técnicas contemporáneas de cocina.

La publicación recoge aportaciones de restauradores locales y chefs especializados que han querido compartir sus recetas con el Boquerón Victoriano como ingrediente principal, demostrando la versatilidad de este producto en la cocina mediterránea.