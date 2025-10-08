Rincón de la Victoria da marcha atrás ante el malestar vecinal y descarta el pantalán proyectado en la Cala del Moral

Diseño del embarcadero que se proyecta en La Cala del Moral.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria da marcha atrás en sus planes iniciales y, ante el rechazo vecinal, renuncia a la construcción de la base náutica y el pantalán que había proyectado en La Cala del Moral, en la playa de Calaflores.

Así se lo ha comunicado este miércoles el alcalde, Francisco Salado (PP), a los vecinos afectados y a los representantes de las urbanizaciones de Calaflores y Nueva Cala.

Pese a que el Consistorio ya cuenta con los permisos oficiales del Gobierno central y de la propia Junta de Andalucía para la base náutica, Salado ha asegurado que su prioridad “es mejorar el día a día de los vecinos”, razón por la que se descarta la iniciativa.

"Hemos tomado la decisión de abandonar este proyecto por el bien general de los vecinos, sobre todo por aquellos más cercanos a la zona de influencia", ha manifestado, destacando que se ha primado evitar las molestias que pudiera ocasionar la intervención.

Salado ha aprovechado para criticar a los grupos de la oposición "y a cierto sector de la población", a los que ha acusado de "politizar" el proyecto y de verter "importante cantidad de mentiras".

El movimiento ahora anunciado por el municipio choca de manera clara con la apuesta estratégica del equipo de gobierno, en la que la base náutica y su embarcadero "eran un paso decisivo".

En la reunión también han participado técnicos y personal de la Diputación provincial, que han presentado las dos actuaciones y han hecho hincapié en que se trata de una iniciativa que busca "democratizar el acceso al mar".

Asimismo, otro de los objetivos era llenar el vacío que Rincón, pese a su gran tradición marinera, tiene en este tipo de instalaciones náuticas.

Salado ha recordado que ni la base náutica ni su embarcadero son proyectos improvisados, sino que están contemplados en la estrategia diseñada para el desarrollo de la Senda Azul en la provincia.