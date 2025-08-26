Experiencia pionera en Málaga que puede salvar vidas: la policía local puede ver antecedentes en el móvil

Los policías locales de Rincón de la Victoria podrán consultar en apenas unos segundos los antecedentes penales de las personas que figuren en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia.

Es una experiencia piloto que nace de un acuerdo entre la Diputación de Málaga y el Ministerio de Justicia y se extenderá al resto de municipios de la provincia, siendo el segundo Pizarra.

Los agentes podrán utilizar una aplicación de máxima seguridad desde cualquier teléfono móvil. Eso implica que tendrán información al instante de cualquier persona que tenga antecedentes penales y, por tanto, se pueden evitar delitos. Es clave, por ejemplo, en casos de violencia de género.

Hasta ahora todos esos datos sólo estaban disponibles en SIRAJ2, una herramienta que sólo es accesible a través de equipos informáticos autorizados pertenecientes a dependencias policiales, juzgados y ciertas administraciones. Había que mirarlos en un ordenador en una oficina, pero no en el móvil.

“Los datos pueden salvar vidas, especialmente en asuntos delicados como los relativos a la violencia machista y en otras emergencias que requieran de una respuesta inmediata”, ha afirmado Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria.

SIRAJ 2 es una nueva versión del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) que unifica todas las aplicaciones que dan soporte a cada uno de los registros en un único sistema y que aúna todas las funcionalidades comunes, preservando las que son propias de cada una de ellas, integrando en una única base de datos toda la información repartida actualmente en las distintas bases existentes.

Su objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales, a la del Ministerio Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la de otros órganos administrativos, de acuerdo con sus competencias, al Registro Central y a SGIAIGS.