Una concejala de Rincón de la Victoria renuncia a su cargo: "La política es preciosa, pero tiene un lado muy negativo"

Es poco habitual que políticos, sobre todo aquellos que tienen un cargo relevante, dimitan. Pero también ocurre. Ha pasado este viernes en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

Olga Cervantes ha sido desde 2023 concejala de Bienestar Social, Mujer, Igualdad, Mayores e Infancia por el Partido Popular. Hoy ha presentado su renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y deja la política activa.

Tiene 44 años y asegura que deja el cargo por "motivos de salud". "Me voy por motivos personales, principalmente por motivos de salud, que sólo competen al ámbito privado, pero que me impiden seguir por ahora con la actividad política como se merecen los vecinos y vecinas de Rincón de la Victoria. Es una decisión muy meditada, en la que he puesto por delante a mi familia, a mis padres y a mi hija", ha subrayado.

La concejala ha hecho especial hincapié en la necesidad de parar y en la dureza de la política. No hay duda de que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, muchas horas y una exposición continuada a las críticas, algo que, en general, no todo el mundo puede o quiere soportar y que incide en la salud.

"Creo que la política es preciosa y te regala cosas buenísimas, como el hecho de haber podido trabajar con colectivos y asociaciones, con mujeres y mayores, o el hecho de poder hacer cosas buenas para el pueblo que me vio nacer. Pero tiene un lado muy negativo que no podemos controlar y que también me empuja a dar este paso al lado", ha explicado la edil en un comunicado.

Cervantes ha agradecido la confianza depositada en ella al alcalde de Rincón, Francisco Salado, quien ha respetado la decisión tomada por la concejala y ha afirmado de ella que "es una persona cercana, enormemente comprometida con las personas más desfavorecidas de nuestro municipio".

La concejala también ha agradecido el cariño y trabajo tanto de sus compañeros en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Rincón como los de la oposición, así como de los trabajadores de las áreas en la que ha tenido esta responsabilidad pública.