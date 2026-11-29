A la entrada del laboratorio de Ludovic Righetti, en la Universidad de Nueva York, el esqueleto de uno de sus primeros humanoides recibe a las visitas. A mediados de los 2000 costó cerca de un millón de dólares; hoy, una máquina equivalente de Unitree o de AgiBot, dos fabricantes chinos, ronda los 50.000. «La caída de precio es una locura, y la calidad ha subido», dice. Entre 2023 y 2025, el precio medio de los humanoides de Unitree cayó un 72 %, y el 19 de agosto, en su estreno en la bolsa de Shanghái, sus acciones subieron más de un 400 %. Lo cuenta The Economist en su portada de esta semana: «I, dishwasher». Yo, lavavajillas.

No es nuevo en esta columna. En «Nausícaa» defendí adoptar la IA física cuanto antes y al menor coste, y en «Prestar para vender» advertí del humo en las valoraciones: un fabricante que presta a sus clientes para que le compren ya se vio con Lucent y Nortel antes del pinchazo de las puntocom. El 12 de noviembre, el semanario tituló «Why you should expect an AI crash».

Pero la noticia no es la bolsa. Durante siglos, una fábrica se instalaba donde había mano de obra a un coste que hiciera viable el negocio. Si fabrican las máquinas, el salario deja de decidir dónde se produce; pasan a decidirlo el suelo, la energía, el capital, el conocimiento, las redes de datos, la financiación y la cercanía al mercado. En «Indios» escribí que habíamos perdido el tren de la robotización. Los robots nos dan una segunda oportunidad, y esta vez con cartas que sí tenemos: sol, suelo, redes de fibra y energía. También podemos perderla.

El editorial es más audaz que el reportaje. Hasta ahora, cuando un país se enriquece y suben sus salarios, sus fábricas emigran a donde la mano de obra es más barata. Si producen los robots, el salario importará poco y pesarán el suelo y la energía, «que dependen mucho de la política». Ni el electricista ni el fontanero estarán a salvo: los robots podrían romper la maldición de Baumol, la de los servicios que, como un cuarteto de cuerda, exigen el mismo esfuerzo humano que en tiempos de Mozart. Pensemos en el cuidado de nuestros mayores.

El reportaje es más prudente. Que un robot haga una tarea una vez es fácil; que la repita cientos de veces al día durante años, no. Según Counterpoint, más del 60 % de los humanoides enviados en el primer semestre de 2026 se destinaron a entretenimiento, captura de datos o investigación. Jim Fan, de Nvidia, habla del «gimnasta ciego»: entrenados en simulación, bordan la rutina hasta que se topan con un bordillo o con un niño, y cree que llegarán antes a los hogares que a las fábricas. Discrepo: estamos trabajando para que lleguen a nuestras cadenas de fabricación, aunque sea por cuartos, medios o enteros, como el ternasco en Aragón.

Más de cuatro de cada cinco humanoides del mundo están en China, y el analista Reuben Scriven cree que seguirá así al menos hasta 2035, porque solo las empresas chinas fabrican en serie. Las occidentales, como Figure o 1X, han gastado lo que han captado en investigación, no en fábricas. En robots industriales ocurre lo mismo: según la Federación Internacional de Robótica (IFR), de los más de 600.000 instalados en 2025, China se llevó 354.000, el 59 %.

¿Y nosotros? España instaló 5.160 robots industriales en 2024, su segundo mejor año tras 2018, y unos 4.300 en 2025, un 15 % menos. La UE cayó un 11 %, hasta unos 60.500, y la IFR no prevé crecimiento en Europa en 2026. Por cada 10.000 empleados industriales, Corea tiene 1.220 robots; Alemania, 449; la UE, 231; España, 183, y China, 166. No partimos de cero, pero China instala cada año seis veces más que toda la UE. La brecha no es de densidad, es de velocidad.

El sol lo tenemos; la energía barata, a ratos. Según el barómetro de la AEGE, la asociación de los grandes consumidores, a finales de marzo la industria electrointensiva española pagaba 66,50 euros por MWh, un 1,8 % menos que la alemana; a finales de abril, 71,1: un 20 % más que la alemana y un 157 % más que la francesa. La propia patronal califica de «coyunturales» las medidas que abarataron la luz. Y está la red: según las distribuidoras, el 83,4 % de sus nudos está saturado para nueva demanda. El kilovatio está en la placa solar, pero no siempre llega al enchufe de la fábrica. Si además seguimos encadenando sanciones irracionales a Rusia, como prohibir su gas para comprar a otros gas licuado mucho más caro, no tendremos energía barata suficiente.

Aquí podemos volver a equivocarnos: leer a The Economist y concluir que hay que fabricar humanoides. Esa carrera la ganará quien ya fabrica en serie, y hoy eso es China. Sería como querer fabricar en Antequera las GPU de Nvidia – ya me gustaría - antes veremos humanoides cogiendo ajos en la Vega, aceitunas en San Juan y aguacates en Vélez. La segunda oportunidad está en usar el robot antes y mejor que nadie.

Porque el valor ha cambiado de sitio. Como recordaba en «Todo lo que rodea al chip», citando a Arthur D. Little, los humanoides captarán la atención, pero la IA física especializada —robots móviles autónomos, brazos industriales y cobots— captará el valor. Y nunca ha sido tan barata. En la robótica tradicional, cerca del 75 % del coste no es el robot, sino la integración y la ingeniería. Según Boston Consulting Group, la IA física definida por software recorta esa factura a menos de la mitad y, en los mejores casos, reduce la amortización de cinco a siete años a uno.

El foso no es el modelo, que se descarga, sino el dato de proceso, que es tuyo. Preentrenar un modelo de visión, lenguaje y acción (VLA) exige del orden de un millón de trayectorias; afinarlo para una tarea de tu planta, entre 25 y 100 demostraciones. Eso está al alcance de cualquier taller de Lucena, de Antequera o del Guadalhorce. Y lo abierto ya gana: OpenVLA, con 7.000 millones de parámetros, supera en 16,5 puntos de tasa de éxito a RT-2-X, el modelo cerrado de Google, con 55.000 millones. «Todas las empresas de robótica tenían el mismo problema: nos faltan datos», resume el responsable europeo de AgiBot, que ha montado en Shanghái una «fábrica de datos» de 3.000 metros cuadrados. Quien tenga robots en planta tendrá los datos, y quien tenga los datos, la ventaja.

Y aquí entra la geografía. Una fábrica muy robotizada no irá solo a donde el sol sea barato, sino a donde haya red para enchufarla, un precio de la luz estable, suelo industrial urbanizado y técnicos capaces de mantenerla. Las tres primeras condiciones dependen de la política; la cuarta solo se consigue usando robots, porque la IA física se aprende en planta o no se aprende.

Esta vez no voy a pedir nada a Madrid, sino a nuestras universidades y centros tecnológicos, que tienen el conocimiento y el banco de pruebas. En «El oficio de innovar» propuse unir el clúster de Lucena, la escuela de ingenieros de Sevilla y los equipos de IA de Granada y Málaga en un gran proyecto. Cada uno fue a lo suyo. Lo repito con la IA física, que lo justifica.

Primero, un banco de pruebas compartido de IA física, abierto a las pymes: una nave, brazos de prácticas, dos o tres cobots certificados con la ISO 10218 y un rack con modelos abiertos. Que un taller llegue el martes con su problema, grabe sus 50 demostraciones y se vaya el viernes con un prototipo afinado. Una pyme sola no puede pagarlo; un consorcio, sí.

Segundo, datos de proceso en formato abierto, como el LeRobotDataset de Hugging Face, y en propiedad de la empresa. Si mañana cambia de robot, no pierde lo aprendido. Adoptar sin atarse: esa es nuestra respuesta a que cuatro de cada cinco humanoides sean chinos.

Tercero, formar técnicos, no solo doctores. El cuello de botella será el técnico que pone en marcha, mantiene y repara un robot que trabaja 24 horas al día: Reflex, de Brooklyn, exige a los cables de sus robots 20 millones de flexiones, cuatro años de trabajo a diez movimientos por minuto. Hacen falta ciclos de FP dual en mantenimiento de robots e IA física, con la universidad y los centros como profesores y la empresa como aula.

Cuarto, medir mientras se hace, como propuse en el CEAM: un piloto con empresas medianas, comparado con un grupo de control, y publicar el resultado sea cual sea. El indicador no deben ser los sexenios, sino la productividad por hora trabajada de las empresas que pasen por el banco.

Quinto, que la transferencia cobre por resultados: que parte de la financiación dependa de robots que sigan trabajando en planta seis meses después.

Hoy votamos. Gane quien gane, el nuevo Gobierno encontrará dos papeles que no salieron en el debate: una red saturada y una luz industrial más barata que la alemana un mes y más cara al siguiente. ¿Habrá red y precio estable para las fábricas que pueden traer los robots, o solo les ofreceremos el sol para la foto?

Ahora el humanoide de Unitree cuesta un 72 % menos y la mano de obra deja de decidir dónde se fabrica. No sé si pasará otro tren así. El rey está desnudo, pero esta vez sabemos dónde está la ropa.