Los perros no recetan medicamentos ni realizan diagnósticos, pero pueden reducir el miedo, facilitar la comunicación y mejorar el bienestar infantil. La ciencia investiga un vínculo que va mucho más allá de la compañía.

Pablo tenía ocho años y era autista. Le gustaban los números, conocía de memoria las estaciones del tren y necesitaba saber qué iba a ocurrir cada día. Pero le resultaban difíciles los cambios inesperados, el ruido del colegio y las conversaciones que exigían respuestas inmediatas.

Hasta que llegó Max.

El perro no le pidió que lo mirara a los ojos ni que hablara cuando no quería. Simplemente se tumbó a su lado. Primero Pablo lo observaba; después comenzó a acariciarlo y, semanas más tarde, a participar en sus cuidados.

Una tarde, mientras preparaban juntos la comida de Max, su madre descubrió que Pablo quería contarle algo que había sucedido en el colegio.

¿Puede un perro abrir caminos de comunicación que a veces resultan difíciles entre las personas?

Lo que dice la ciencia: La salud infantil no depende únicamente de medicamentos o pruebas diagnósticas. El afecto, la seguridad emocional y las relaciones también forman parte del desarrollo saludable.

La investigación sobre intervenciones asistidas por perros en niños autistas ha encontrado resultados prometedores en motivación, participación social y determinadas habilidades comunicativas, aunque la evidencia todavía es limitada.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de cada 31 niños de ocho años fue identificado con autismo en las comunidades estadounidenses estudiadas. Una cifra que refuerza la necesidad de investigar apoyos individualizados.

En una revisión científica de 18 estudios sobre intervenciones asistidas por perros en educación especial se encontraron resultados alentadores en reducción del estrés y motivación, aunque los beneficios sobre comunicación y habilidades sociales fueron menos consistentes.

Para algunos niños autistas, el perro puede facilitar la interacción sin exigir respuestas inmediatas ni contacto visual. También puede favorecer la tranquilidad, aunque otros niños pueden sentirse incómodos ante los ladridos o el contacto físico. Respetar las preferencias de cada niño es fundamental. Los beneficios potenciales alcanzan a la familia: cuidar al animal puede favorecer las rutinas, la autonomía y las actividades compartidas. Según la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Animales de Compañía, el 27 % de los hogares españoles tiene al menos un perro.

En algunos hospitales pediátricos, perros especialmente preparados acompañan a niños ingresados o sometidos a procedimientos, contribuyendo en determinados casos a disminuir la ansiedad. Sin embargo, convivir con una mascota no equivale a recibir una intervención terapéutica asistida por animales, que requiere profesionales especializados y objetivos definidos. También son imprescindibles la higiene, los controles veterinarios, la prevención de mordeduras, la supervisión adulta y el respeto al bienestar animal.

Un perro no sustituye al pediatra, al psicólogo ni a los tratamientos necesarios. Pero puede convertirse en un aliado para favorecer la confianza, la participación y el bienestar emocional.

La mejor medicina no siempre viene en un frasco. Meses después, alguien preguntó a Pablo qué era lo que más le gustaba de Max.

El niño pensó unos segundos y respondió: “Que no tengo que explicarle cómo soy”.

Max siguió tumbado a sus pies. No había hecho desaparecer las dificultades de Pablo ni sustituido el apoyo de su familia y sus profesionales. Pero había ayudado a construir una relación en la que el niño podía participar a su manera. Quizá esa sea la gran enseñanza: los animales no necesitan comprender todos nuestros problemas para ofrecernos compañía. Y, en ocasiones, esa compañía nos ayuda a afrontarlos.

MORALEJA: A veces, ayudar a un niño no significa enseñarle a comunicarse como nosotros esperamos, sino aprender a escuchar y comprender su propia forma de comunicarse.