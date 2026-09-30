Legado y futuro de la empresa familiar

Hace unos días celebramos con orgullo el XXV aniversario de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar bajo el lema “LEGADO Y FUTURO”. En las distintas intervenciones de representantes institucionales y patrocinadores, quedó patente una certeza fundamental: las empresas familiares somos el latido de nuestra economía y necesitamos el respaldo explícito de una ley aprobada por el Parlamento de Andalucía que nos proteja e impulse.

Hablar de la empresa familiar en Andalucía no es referirse a fríos números; es hablar de historias entrelazadas, de nombres propios y de una visión de la existencia en la que el proyecto empresarial no es solo un medio de vida, sino la extensión de los valores de quienes lo integran.

Cuando una familia decide emprender, no solo crea una marca o comercializa un bien o servicio: invierte su patrimonio, arriesga su reputación y compromete el futuro de los suyos.

Ese arraigo afectivo dota a la empresa familiar de una resiliencia singular, capaz de capear tormentas ante las que otras corporaciones prefieren replegarse. Su compromiso no responde a un grupo de accionistas anónimo, sino que está profundamente ligado a su tierra y a su gente.

El reciente estudio de SAFER confirma el rol determinante de la empresa familiar como columna vertebral de la economía andaluza, pero revela además una realidad dinámica: somos empresas jóvenes, intraemprendedoras y con vocación de permanencia; y, a pesar de operar con estructuras más ajustadas, resultamos más rentables, más solventes y menos endeudadas.

El alma del tejido productivo: Más del 92 % de nuestras empresas tienen rostro familiar. Cerca de 230.000 familias andaluzas hemos puesto nuestro apellido al servicio del desarrollo económico.

Más del 92 % de nuestras empresas tienen rostro familiar. Cerca de 230.000 familias andaluzas hemos puesto nuestro apellido al servicio del desarrollo económico. Hogares que sostienen hogares: Generamos casi el 78 % del empleo privado de la comunidad, lo que representa a 2,1 millones de trabajadores. No somos simples empleadores: somos vecinos, paisanos y compañeros de vida.

Generamos casi el 78 % del empleo privado de la comunidad, lo que representa a 2,1 millones de trabajadores. No somos simples empleadores: somos vecinos, paisanos y compañeros de vida. La riqueza de nuestra tierra: Aportamos casi 120.000 millones de euros al valor añadido bruto andaluz, demostrando que la cercanía y la dimensión humana son plenamente compatibles con la competitividad económica.

Detrás de cada cifra hay miles de familias dedicadas a construir nuestra región cada mañana y a diferencia de una corporación convencional, que puede trasladar su sede o cambiar de estrategia de la noche a la mañana dejando atrás el impacto social y fiscal de su actividad, una empresa familiar lo piensa dos veces antes de desarraigarse del lugar donde descansan sus raíces y sus mayores.

El gran desafío de la empresa familiar no es tecnológico ni comercial, sino eminentemente humano. El relevo generacional es una verdadera prueba de fuego en la que convergen el afecto paternofilial, el respeto hacia el esfuerzo de los fundadores y la imperiosa necesidad de innovación.

Para que el LEGADO perdure, la familia debe actuar como motor de transformación y no como freno:

Del afecto que protege al respeto que profesionaliza

Querer a un hijo no implica obligarlo a asumir la dirección, de la misma forma que amar a la compañía no significa cerrar el paso al talento externo. El mayor acto de generosidad de unos padres consiste en delimitar los espacios, separando el afecto del hogar de la objetividad necesaria en el Consejo de Administración. En este sentido, el Protocolo Familiar no es un mero documento formal, sino una muestra de compromiso hacia el futuro para evitar que los negocios distancien a quienes comparten la misma sangre.

Dar voz y vuelo a la nueva generación

El futuro de la empresa familiar andaluza exige escuchar activamente a los jóvenes. Las nuevas generaciones aportan una perspectiva global, sensibilidad hacia la sostenibilidad y un dominio nativo del entorno digital. Honrar la memoria de los abuelos tampoco consiste en repetir de forma rígida lo que ellos hicieron, sino en mantener vivos sus principios adaptando la propuesta de valor a los requerimientos del siglo XXI.

Mantener el propósito como brújula

Frente a las turbulencias del mercado y la disrupción tecnológica, el mayor activo estratégico de la empresa familiar radica en su propósito humano. Saber por qué y para quién se trabaja otorga una estabilidad que ningún algoritmo puede replicar. El arraigo, la transparencia y el sentido de pertenencia son ventajas competitivas cruciales para atraer y fidelizar talento en un entorno cada vez más impersonal.

El verdadero éxito de una familia empresaria no se mide únicamente en el incremento de la facturación, sino en la satisfacción de sentarse juntos a la mesa, con el orgullo del trabajo bien hecho y la ilusión por los proyectos venideros.

El LEGADO de la empresa familiar es, en última instancia, una lección de vida: un testimonio de cómo la unión, la entrega y los valores compartidos pueden construir proyectos capaces de trascender el tiempo, proteger lo que fuimos y abrazar con valentía el FUTURO que está por llegar. El gran reto de una empresa familiar es lograr que los miembros de la siguiente generación no se sientan herederos atrapados por la inercia del pasado, sino emprendedores de la nueva etapa.

José Luis Martínez Lázaro es Expresidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar