El pasado fin de semana, ya casi al cierre del mes de junio, tuvo lugar en Málaga el congreso de código abierto, ya reconocido internacionalmente, OpenSouthCode 2026.

Este año he tenido el gran honor de participar como ponente por segunda vez consecutiva con mi taller “How to prototype impactful products using AI” o, por su traducción al español, “Cómo prototipar productos impactantes utilizando la inteligencia artificial”.

Primero, vamos a los orígenes del OpenSouthCode y de dónde surgió la idea de hacer un congreso de código abierto en Málaga. En mi conversación con Pablo Núñez, uno de los padres de esta iniciativa, me contó que después de asistir allá por el año 2015, que ya ha llovido desde entonces, al Linux Málaga en Marbella, junto a David Cedeño, vieron la importancia de crear un evento de esta magnitud en Málaga.

Hemos de tener en cuenta que en dicho año, Málaga no se encontraba tan posicionada en el mundo tecnológico como lo está hoy en día, por lo que, a mi parecer, los creadores del OpenSouthCode fueron unos visionarios y lograron ayudar al impulso de la ciudad en materia de desarrollo.

Hablando con Pablo y con un brillo en sus ojos, me decía: “Queríamos hacer algo como el FOSDEM (Free and Open Source Software Developers' European Meeting), pero hacerlo nuestro, hacerlo propio”.

El FOSDEM es la mayor conferencia de código abierto impulsada por la comunidad que se celebra a principios de febrero en Bruselas. Núñez cuenta lo vivido en esa conferencia: “Recuerdo haber ido en bicicleta por el campus de la Universidad Libre de Bruselas con todo nevado y, aun con el frío, todas las salas estaban llenas”.

Para entender un poco el concepto, dichas salas están separadas por tipo de tecnología o temáticas específicas, en las que, por ejemplo, si eres un entusiasta de Python, una de las salas más concurridas, tienes que darte prisa para acceder.

Pero lo que muchos se preguntan es: ¿qué busca OpenSouthCode y qué ha logrado en estos diez años? Para mí la respuesta es contundente. Ha logrado que la filosofía de comunidad, código abierto, compañerismo y autogestión se haya implementado en la Málaga tecnológica.

Para los que no seáis muy techies, os explico brevemente en qué consiste el principio de código abierto: lo primero es transparencia; se crea un código y se publica para que cualquiera pueda verlo o incluso hacer uso de él. Para esto se utilizan plataformas como GitHub, en las que millones de desarrolladores y otros entusiastas publican proyectos en abierto. En segundo lugar, puedes aportar a otros proyectos. Aquí la mejora continua pasa a tomar un valor muy alto. Por último, el principio de comunidad: literalmente, usuarios de todo el mundo pueden aportar su conocimiento para mejorar el software y lograr que este sea seguro.

En el espacio de networking, cuando estábamos cenando, le hice una pregunta a Pablo, que él catalogó como difícil; le dije:

“¿Descríbeme en una palabra o en una frase cómo definirías el espíritu del OpenSouthCode?”

Su respuesta fue:

“Be perita, my friend”.

Esta es una frase muy divertida en la que se fusiona el concepto andaluz y, en este caso, malagueño, “perita”, con la filosofía de un evento con charlas y talleres en inglés y en español y ya reconocido internacionalmente, en el que todos los que participamos, ya sea como ponentes o personal de apoyo, lo hacemos de manera totalmente voluntaria, por lo tanto, pasamos a ser “friends”.

Volviendo a mi taller, varias personas me preguntaron: "¿Por qué haces un taller en vivo en este evento, con un altísimo componente técnico, en sábado, en inglés y siendo una persona de producto?"

Para los que me conocéis, ya sabéis la respuesta; para los que no, me apasiona compartir conocimiento, retarme a aprender más y sobre todo aprender de los asistentes.

He de decir que esta vez el reto fue bastante grande; a la ideación de una solución se le sumó el componente de diseño, el hacerlo con herramientas de código abierto y luego iterar con IA, y con Python para poder hacer un prototipo completamente funcional, es decir, lo que se conoce hoy en día como “product builder” o constructor de producto.

¿En qué consiste construir un producto? Es crear un flujo completo: desde la identificación del problema y la ideación, hasta el diseño y la generación del prototipo funcional. Logré materializar este proceso combinando herramientas como Ollama, Penpot.app, Python y Streamlit con un enfoque humano, fundamental para transformar problemas reales en soluciones efectivas.

Para dicho evento en concreto, creé un prototipo de aplicación llamada ClosetCa$h, la cual soluciona el problema de circulación de prendas en desuso. La aplicación permite al usuario estimar, de antemano, el precio al que podría vender en determinadas tiendas aquellas prendas que ha dejado olvidadas en el armario. Esta funcionalidad no solo ayuda a dar una segunda vida a las prendas, sino que impacta directamente en el medio ambiente y en la reducción del conocido como “fast-fashion” o moda rápida.

El modelo de prototipo lo ejecuté a partir de la validación del modelo de negocio, un LLM con contenido específico del sector y un motor de inteligencia artificial para el cálculo más preciso del posible valor de venta de las prendas.

Pasada la parte técnica y de demostración, en el plazo de una hora, los equipos debían crear sus propios prototipos y presentarlos. Es increíble lo que logran equipos multidisciplinares motivados en menos de 60 minutos.

No quiero cerrar este artículo sin nombrar a Adrián Tineo por la presentación de su aplicación “Career Advice”, que permite ayudar a mejorar los perfiles de LinkedIn; a Rosa Castillo, también de MálagaAI, por su gran contribución a la comunidad y por todo lo que me ha enseñado, a la comunidad en general; por supuesto, a Pablo Núñez; a Juanmi Taboada por el apoyo a los ponentes; a todos los ponentes que aportaron a sus charlas; a Yeswetech por su lucha por las mujeres en tecnología; a OpenSouthCode por darme la oportunidad de participar y a los asistentes por hacerlo posible.

También quiero daros mis felicitaciones por la iniciativa de OpenSouthKids, en la que, a través de muchos retos, a la par de divertir y enseñar, les pasáis el testigo tecnológico a las nuevas generaciones.

Hasta la próxima y, como dice Pablo, “Be Perita, my friend”.