La empresa familiar es, sin duda, la columna vertebral del tejido productivo español. Según el Instituto de la Empresa Familiar, este tipo de compañías representan el 89% del total de empresas privadas, generan el 67% del empleo privado y aportan el 57% del PIB del sector privado. Detrás de cada una de ellas hay, además, una historia de esfuerzo, arraigo y vocación de permanencia que se transmite de generación en generación.

Sin embargo, las cifras también revelan una realidad inquietante: solo una de cada tres empresas familiares españolas logra transmitirse a la segunda generación, y apenas el 10% sobrevive a la tercera.

En este viaje generacional, la fiscalidad —y muy especialmente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), el Impuesto sobre el Patrimonio y, más recientemente, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas— se convierten en uno de los obstáculos que pueden marcar la diferencia entre la continuidad y la desaparición del negocio familiar.

Consciente de ello, el legislador español articuló un régimen fiscal específico para la empresa familiar. Ese marco descansa sobre dos pilares esenciales: la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de los activos afectos a una actividad económica y de las participaciones que cumplan los requisitos del artículo 4.8 de la Ley 19/1991, y la reducción del 95% en la base imponible del ISD —ampliada hasta el 99% en numerosas Comunidades Autónomas— para las transmisiones, “mortis causa” o “inter vivos”, a favor del cónyuge, descendientes o adoptados. A ello se añade, en el caso de las donaciones, la no tributación de la ganancia patrimonial en el IRPF del donante, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Pero estos beneficios no operan de forma automática. Exigen acreditar una actividad económica real, una participación mínima del 5% individual o del 20% en grupo familiar, el ejercicio efectivo de funciones de dirección por algún miembro del grupo y que la retribución por dichas funciones suponga más del 50% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas de quien ejerce esas funciones de dirección.

Cualquier descuido en la planificación o en la acreditación del cumplimiento de los requisitos puede provocar la pérdida de beneficios fiscales, con un coste tributario que, en no pocas ocasiones, puede llegar a obligar a vender activos o, directamente, la propia empresa para poder pagar el impuesto.

La experiencia profesional ofrece numerosos ejemplos en uno y otro sentido. La falta de planificación es la causa de que muchas empresas familiares hayan tenido que ser troceadas, vendidas a competidores o a inversores tras el fallecimiento del fundador, al no poder los herederos acreditar el cumplimiento de los requisitos para aplicar los beneficios fiscales de la empresa familiar, y enfrentarse a deudas tributarias por el Impuesto de Sucesiones que superaban la propia liquidez del negocio.

En estos casos, el peso del impuesto no actúa como un mero coste financiero, sino como un auténtico factor de descapitalización que rompe la cadena generacional.

En el lado opuesto encontramos casos de los que aprender, como el del fundador de la empresa española más grande del sector textil, quien anticipó la sucesión donando a su hija un paquete relevante de participaciones del grupo, articulado a través de la sociedad “holding” familiar y diseñado para encajar en los requisitos del régimen de empresa familiar, lo que permitió la transmisión generacional sin desestabilizar la estructura accionarial ni comprometer el futuro del grupo.

Es un ejemplo de manual de cómo la combinación de “holding” familiar, donación, protocolo familiar y un cumplimiento riguroso de los requisitos de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio permite blindar la continuidad del proyecto empresarial.

Anticiparse, organizarse y adaptarse es, por tanto, la fórmula para que la empresa familiar no solo sobreviva al cambio generacional, sino que salga fortalecida. Una buena planificación fiscal —revisión de la estructura societaria, acreditación de las funciones de dirección, definición del grupo de parentesco, elección del momento óptimo entre donación y sucesión, aprovechamiento de las bonificaciones fiscales y diseño de un protocolo familiar— marca la frontera entre el éxito y el fracaso de la transmisión.

En definitiva, la fiscalidad puede ser el mayor enemigo de la empresa familiar, o su mejor aliado. Todo depende de que se aborde con la antelación, el rigor y el asesoramiento que merece. Porque cuando se planifica bien, se asegura que el legado de quien fundó la empresa familiar -que merece un respeto- pase con éxito a las siguientes generaciones.