Cada vez que oigo a María Elvira Roca, más me gusta. Esta semana cayó en mis manos una entrevista en YouTube en la que promocionaba su última novela, “Ingrata Patria”, Espasa, 2025. Una delicia que se lee y disfruta de maravilla y pone en valor a esas grandísimas mujeres de nuestra historia. En este caso la hija de Publio Cornelio Escipión, El Africano. Cornelia Africana es la palanca de Roca para hacernos pensar y contrastar con la actualidad. No les cuento más, lean. Buen regalo para Reyes.

Decía el emperador Augusto, que Roma ya no contaba con hijos que quisieran ser soldados y luchar, ni con mujeres que quisieran tener hijos. ¿Les suena? Poco tardaron en encargar a otros, los germanos que lucharan sus guerras por ellos defendieran sus fronteras y, al final, todos saben que Odoacro da la puntilla al Imperio de Occidente ¿les suena?

Un poco de narrativa, un poco de chanchullo de Carlomagno con el Papa para que pudiera reivindicar la continuidad del imperio romano de occidente en el Sacro Imperio Romano Germánico, buenas tragaderas por parte de todos, incluidos los historiadores interesados de lo que llamamos occidente y, ya está. ¡Chan ta -ta-chán! Roma continúa y perdura y lo de Oriente, lo de Bizancio, eso era otra cosa. Ni siquiera se le llama Constantinopla, en muchas obras, mejor nombrarlo por el nombre de la pequeña aldea, en una de las colinas sobre la que se funda Constantinopla.

¿Que todos llamaban romanos a los de Constantinopla desde los cruzados a sus peores enemigos, los turcos otomanos? ¿Qué más da? ¿Que el catolicismo es, al fin y al cabo, una herejía para los ortodoxos que hace infalible al papa en contra de la tradición de los siete primeros concilios ecuménicos?

Pues ninguneamos a los romanos de Constantinopla, a sus patriarcas, los llamamos bizantinos y a sus reflexiones, discusiones bizantinas, e ignoramos que sin ellos no habría una recopilación sistemática del derecho romano que ha llegado a nuestros días, ni que preservaron el griego y su pensamiento, que alargaron 8 siglos la civilización romana, que extendieron a los pueblos eslavos y que construyen en Rusia el muro contra tártaros, mongoles musulmanes, turcos seleúcidas y otomanos. Los romanos buenos no eran esos. Esa caca. No vaya a ser que se vea que ser papa y ser príncipe terrenal no es muy compatible, ni que el patriarca puede ser un guía, un primus inter-pares, pero no puede estar por encima del concilio.

Se pasó el último Basileo, el último César de Constantinopla, dos años por las cortes de la Europa católica, en aquellos años aún no había montado el lío Lutero y sus amigos, pidiendo ayuda contra la presión del islam en sus fronteras. En Inglaterra le dieron algún apoyo, pírrico para el enorme ejército que los otomanos tenían con la obsesión de tomar la ciudad y acabar con los romanos. El papa, mandó tres barcos, uno con comida y dos con soldados y armas. Una pena. Luego veríamos cómo Francia se aliaba con los turcos para conseguir sus fines políticos sin miramientos.

Francisco I facilitó que Barbarroja arrasara Niza (que era de Saboya) y les dejó asentarse en Tolón. Cuando toda Europa, hasta la protestante representada por la Dieta de Spira, decían que eran tan enemigo de la Cristiandad el Borbón como su aliado otomano, Barbarroja se fue cobrando una fortuna al derrotado de Pavía. Antes de entrar en Constantinopla con miles de cautivos cristianos y la Galera real francesa luciendo las flores de lis de los de Pau saqueó la isla de Elba, Lípari y Calabria.

Tuvo que pararles los pies un castellano, Fernando de Castilla, rey de Hungría en varias ocasiones. Hubo que dejarse la mitad de los arcabuceros de Medina del campo defendiendo Viena contra los terribles jenízaros. Poco antes, el capitán García Fernández atravesó con su lanza en Argelia a Oruch Barbarroja. Pronto lo sucedería su hermano Jeireddín Barbarroja que intentó tomar Alicante sin éxito, saquearon sin piedad las Baleares, Cádiz, Cataluña y hasta Canarias.

¿Qué habría sido de los itálicos si los ibéricos, España y Portugal, no hubieran parado los pies a los turcos? El recuerdo de Otranto no parece perdurar.

Pero la épica y el heroísmo no interesan a los historiadores paniaguados del sistema que nos quiere tontos y adocenados. Como aquellos romanos que ya no querían luchar por Roma.

¿A quién le interesa que Martín Cortés Malintzin, el hijo de Cortés y Malinche, fiel al espíritu de la Orden de Santiago se alistara con su padre, voluntariamente a luchar en Argel junto a Carlos V? ¿Jugarse la vida por parar al turco y defender la cristiandad tras haber conquistado el imperio de los Aztecas? El Inca Garcilaso iría luego con Don Juan de Austria a las Alpujarras, hijo de noble Castellano y princesa Inca, rico, culto, erudito con doble nobleza hispana e india, ¿qué les movía? ¿Por qué luchaban?

Los gracos estaban empeñadas en restaurar la república romana, antes de que mucho más tarde cayeran en la crisis que intentan conjurar con una suerte de restauración de la República. Cornelio y los gracos pierden. La crisis de la democracia española no es más que la crisis de la democracia en el mundo. Roca dixit.

Walter Benjamín decía que toda Novela Histórica habla del presente.

No hay un solo punto del occidente en el que la democracia no esté haciendo aguas. No vamos a la pregunta grande. ¿Qué le está pasando a la democracia en todo el mundo como tal sistema?

Sacar a Cornelio y los gracos, o a Martín de Munguía o a los capitanes de los Tercios, a Hugo de Montcada, Gonzalo Fernández de Córdoba al Duque de Alba, a D. Álvaro de Bazán, Juan Andrea Doria, Luis de Requesens, a Blas de Lezo , a María Pita, Bernardo de Gálvez, a Churruca, Juan Martín, a Agustina de Aragón, a Viriato, a Castaños, hablar de Las Navas de Tolosa, Pavía, Sant Quintín, Bicoca, Ceriñola, Garellano, Mühlberg, Alcántara, Viena, Lepanto, La Coruña, Manila, Cartagena de Indias, Pensacola, Bailén… no es ni chovinismo ni nostalgia ni deseo de una vuelta a un pasado imperial. Miren Vds. donde tienen los ingleses a Nelson, o los franceses, a pesar de sus atrocidades en toda Europa, pero especialmente en Francia, a Napoleón.

Pero sobre todo es una cuestión del valor de la formación en humanidades que nos recuerda el propio Cervantes, herido en Lepanto y preso en Argel, “la historia es testigo de lo pasado, aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir”.

Lo que sí es importante es no olvidar que “nos falta humildad” que como dice Roca Barea, los occidentales vamos de “sobraos”, lo fuimos porque podíamos, pero hace mucho tiempo que no lo somos ni podemos. Antes de la revolución industrial China suponía entre el 30 y el 50% del PIB mundial según distintas fuentes. Parece que, si sumamos la India, no hay duda alguna de que ambas suponían el menos el 50% del PIB del mundo. Las cifras más citadas proceden del trabajo del historiador económico Angus Maddison, quien reconstruyó el PIB mundial desde 1700 hasta el siglo XX. Según sus estimaciones, en torno al año 1700, China e India sumaban casi la mitad de la producción económica global.​

Esto refleja que, hasta bien entrado el siglo XVIII, la mayor parte de la economía mundial estaba en Asia, con China e India como las dos mayores economías en términos absolutos

Hoy, tras haber sacado de la pobreza a más de 1000 millones de personas, ambos países lideran los BRICS y el Sur Global, sin guerras y sin pegar un solo tiro por intereses geoestratégicos, están en la posición anterior al siglo de las humillaciones, desde los tratados desiguales tras las guerras del opio en el siglo XIX y la humillante explotación colonial por la compañía de las Indias, a la ocupación japonesa y anexiones rusas del siglo XX. Me hubiera gustado haber observado una conversación privada entre Mao y Ghandi o Neru. Aunque nunca se conocieron, Gandhi expresó simpatía por la lucha del pueblo chino contra la ocupación japonesa en los años 30-40. Sin embargo, murió antes de ver el triunfo comunista de 1949, por lo que no pudo opinar sobre el régimen de Mao. Con Neru sí que se vieron en varias ocasiones en los 50. Hubo varios contactos diplomáticos dentro del marco de los "Cinco Principios de Coexistencia Pacífica" (Panchsheel). La huida del Dalai Lama acogido por India tensó las relaciones hasta el peor momento en 1962 con una guerra que se enmarca en el contexto de la Guerra Fría.

Hoy deberíamos mirar no solo a China e India sino a Asia y el Sur Global en general con esa humildad y con las ganas de aprender y progresar con ellos, no a costa de ellos que sugiere la doctora de la Axarquía.

2026 será un año de equilibrios geoeconómicos en Asia. China busca consolidarse como socio fiable frente a un Estados Unidos percibido como impredecible, mientras India profundiza en un nacionalismo hindi que puede tensar a la enorme minoría musulmana. Vietnam acelera reformas estructurales. Tres vectores definen el panorama chino:

Adopción masiva de IA ("AI+") sobre carrera hacia AGI. China no persigue la Inteligencia Artificial General sino herramientas prácticas que mejoren la productividad y competitividad de su economía vía modelos pequeños que sean rentables. Refuerzo de alianzas regionales (APEC 2026, ASEAN) Nuevo plan quinquenal chino (2026-2030): verde, demográfico y tecnológico

Dejo a continuación las pinceladas que definirán el cuadro del 2026. Desarrollaremos estos temas que no son ni tan lejanos ni nos son indiferentes.

Crecimiento Moderado pero Resiliente

Previsión IMF China: 4.2-4.5% en 2026 (vs. 4.8-5% en 2025). India 6.6% y Vietnam con un objetivo del 10% tiene previsiones entre el 4% (IMF) y el 6.5% (World Bank)

La Estrategia de "Socio Predecible" frente a EE.UU.

China ha rebajado aranceles a 53 países africanos, actualizado acuerdos con ASEAN y se prepara para hospedar APEC 2026 (probablemente en Shenzhen), marcando agenda en comercio, conectividad digital e IA.

Tentaciones peligrosas: sobreexportar (EV, paneles solares), tensar en Taiwán, imponer reglas globales unilaterales. Los analistas recomiendan moderar capacidad y reforzar demanda interna.

Revolución Energética Adelantada liderando el mundo.

El impacto geoestratégico de China como líder mundial en renovables trasciende sus fronteras. La electrificación del África subsahariana gracias a sus paneles fotovoltaicos y baterías, combinados con la disponibilidad de smartphones ubicuos con acceso a internet y RRSS está transformando el Sur Global.

1.200 GW de eólica solares alcanzados en 2024 ( seis años antes de la meta 2030)

Emisiones CO₂: meseta/ligero descenso (+0.8% en 2024 tras meses de caída)

Cuello de botella crítico: modernización de redes y almacenamiento para integrar renovables

Soft Power Industrial

Caso Pop Mart (Labubu): ingresos H1-2025 +204%, beneficio +400%

Caso BYD : duplicará red europea a 2.000 puntos (2026), plantas en Hungría/Turquía/ ¿España?

Estrategia "producir donde vendes" ante aranceles

La Carrera de IA: Dos Caminos Diferentes. EE.UU. vs. China

EE.UU. : frontera AGI (Artificial General Intelligence), modelos masivos, computación sin límites

China: adopción transversal "AI+" en industria, salud, educación, gobierno

Plan AI+ 2026-2030 (China)

Antes 2027 : uso masivo sectorial

2030 : ubicuidad tipo electricidad/internet

2035: "sociedad inteligente"

Seis dominios prioritarios: investigación, procesos industriales, productos consumo, salud/educación, gobierno digital, exportaciones tecnológicas.

Cultura y Adopción

Ecosistema fragmentado y bottom-up (vs. concentrado en EE.UU.)

IA vista como infraestructura práctica , no "deidad cognitiva"

Mayor entusiasmo público en China/SEA que en Occidente (encuestas Ipsos/Stanford)

Foco en eficiencia por restricciones de chips avanzados

Plan Quinquenal 2026-2030.

Llevan 15 planes quinquenales y cada vez los cumplen más. Tres Pilares:

Verde: mantener pico/descenso emisiones, modernizar redes, almacenamiento

Fértil: incentivos natalidad (objetivo: frenar caída, no revertir)

Alta tecnología: romper estrangulamientos (chips, motores, robótica) + AI+ transversal

Vietnam. Resolución 68: Nuevo Paradigma

Economía privada elevada a " fuerza más importante " del país

Meta: 2 millones de empresas en 2030

Reducción trámites ≥30%, de control ex-ante a auditoría post

Velocidad Reformista

Simplificación ministerial bajo To Lam

Q3-2025: crecimiento 8.2% interanual

Inversión infraestructura: ~US$49.000 millones anunciados

Riesgo Trans-shipment

Penalización +40% de EE.UU. sobre productos "reexpedidos"

Definición aún difusa: ¿solo fraude documental o incluye alto contenido chino?

Acción necesaria: reforzar prueba de origen sustancial y trazabilidad

Geoeconomía Arancelaria: Claves 2026

Aranceles diferenciados por país (10-41%) + 40% adicional por trans-shipment "Transformación sustancial" será criterio de auditoría crítico Reacción cadenas: si interpretación amplia, pierde ventaja "China+1"; gana nearshoring EU/México APEC como tablero: China empuja conectividad; EE.UU. puede castigar socios vía trans-shipment.

Permaneceremos atentos, curiosos y humildes. Desarrollaremos estos temas a lo largo de 2026 mientras comprobamos si el filósofo alemán Oswald Spengler que presentó una visión cíclica y orgánica de la historia universal, hace un siglo, en “La decadencia de Occidente”, acertó o no. Feliz año.