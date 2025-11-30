Esta semana he tenido la suerte de poder estar en Pamplona invitado por el Plan de Internacionalización de Navarra. El foro, de altísimo nivel, contaba con dos mesas sectoriales, una de automóvil y otra de renovables, dos áreas en las que Navarra tiene tecnología, industria, servicios pioneros y una propuesta de valor propia.

Escuchamos la visión del Clúster Navarro de la Industria del Automóvil, de SRT Automotive y de Das Nano, una empresa tecnológica que mide calidad de coatings, mediante la reflexión de una radiación en el rango del Terahercio.

La mesa fue moderada por el investigador del Real Instituto Elcano, Dr. Miguel Otero (les recomiendo a propósito de hoy “Menos eurocentrismo con China” ). Nos conocimos allí en Pamplona hace tres años y no he dejado de seguir sus trabajos, especialmente los que combinan geopolítica, economía, China, Europa y la trasformación del sector del automóvil.

Escribí Narnia y el Sur Plural en noviembre de 2023 inspirado por las reflexiones de este foro, de Miguel Otero y de Bart Kamp, que defendió acertadamente que hay partido para competir mundialmente si afilamos el filo por el que somos competitivos. Ser líderes mundiales de nicho.

En esa ocasión yo era el CEO de una empresa que lo era y pude contar nuestra experiencia de vender hielo a los esquimales. Hoy apenas llevo un mes como consejero delegado de otra compañía que lo es aún más y que suministra los equipos de electrónica de potencia de las empresas líderes mundiales en fabricación de semiconductores. España está llena. Vayan a Cre100do y alucinen. Este año se incorporaron algunos como Agrobio o iVascular.

Cuando veo que un cargador de baterías tiene dos salidas aisladas 10Kilovoltios, gestiona la alimentación de toda la electrónica de conexión y rearme, las remotas, los sensores y actuadores de los reguladores de carga de los transformadores, tanto en media como en alta tensión, no me sorprendo, pero cuando rasco y veo que además es un Edge Computer con varios gigas de RAM, un micro con doble core, una UART para comunicaciones ciber seguras, actualización de Software OTA, gestiona una red Ethernet que alimenta con POE pequeños dispositivos, gestiona el estado de carga, salud, impedancia, temperatura y balancea las baterías, hace dataloging de todos los eventos de una subestación garantizando que, si hay un apagón, todo es accesible, sigue funcionando y se puede rearmar, diagnosticar, o desconectar, me quito el sombrero.

Tenemos más horas de código y elementos de computación, hardware digital y de comunicaciones que cualquier ordenador además de más de 50 años de experiencia en electrónica de potencia.

Y aquí quería llegar, a la electrónica de potencia. Europa aún tiene un gran recorrido para competir si nuestros amados y despistados líderes no se deslumbran viendo que el césped del vecino es más verde que el nuestro.

Nos dirán que no innovamos porque los “amigos” norteamericanos nos ganan en IA propietaria y que tampoco lo hacemos porque los “adversarios” chinos ganan en IA de código abierto. Pero no nos dirán que las tierras raras de los chinos las muelen molinos de una empresa de Burgos cuya CEO, en un despiste grande, tras el subidón de la visita de SS.MM. los Reyes a China, ha dicho sin pudor en LinkedIn que ellos fueron la primera fábrica europea en China en 2006. Cuando nosotros empezamos a aparecer por Wuxi (Jiangsu) en el 2000, ya estaba por allí Fagor, Roca, Indo, por decir alguna española, y un rato antes, Nokia, Siemens, Volkswagen.

Hay que ser un poquito adanista o mirarse un poquito el ombligo para decir estas cosas que ruborizan. Me recuerda a la concejal de Innovación de Zaragoza diciendo dos años después del primer autobús autónomo de Málaga que inauguraban el primer autobús autónomo de España. ¡Viva la Pilarica!

O los amigos del Parque Tecnológico de Cartuja sumando peras y manzanas para decir que son el primer parque de España. En fin. Los colores, por un lado, pero por otro ahí están los burgaleses, y los catalanes que fabrican en Granollers las centrifugadoras más avanzadas para litio del mundo.

Su sistema de secado y pulverizado es el más compacto y eficiente del mundo, superan la técnica convencional del espray drying con una máquina espectacularmente compacta, precisa y eficiente. ¿Saben Vds. a dónde van esas máquinas? A donde necesitan materiales enriquecidos, purificados, como las tierras raras, el polvo o los nano materiales.

Todo el rato llorando con los hyperescalares y con lo mal que está Europa, y enterrando “pasta” en tecnologías americanas mientras no estamos potenciando las nuestras. Hagan grandes a sus campeones y dejen de mirar y subsidiar el césped del vecino.

¿Saben Vds. dónde se desarrolla buena parte de la tecnología de semiconductores de Huawei? En Múnich. Y alguna más específica, relacionada con power electronics en Madrid, donde, el Centro de Electrónica Industrial es de los mejores en esto.

¿Saben Vds. dónde se desarrolla buena parte de la tecnología de Super Cargadores de Tesla? En Múnich. Resulta que allí en Baviera, en Erlangen, nace ni más ni menos que la Siemens, y que de ahí nace, ni más ni menos que Infineon uno de los líderes mundiales en semiconductores de potencia.

¿Saben de dónde se nutren entre otros centros europeos? De Granada, una universidad con más de 500 años que destaca en física de semiconductores a nivel mundial mucho más que en IA, aunque tienen investigadores muy buenos.

Y claro, ante la depresión de que vienen los chinos y nos van a barrer, les conté que nosotros fuimos hace más de 20 años allí a venderles y que los coches chinos que vienen a Europa vienen con componentes nuestros y de otros Tier 1 y Tier 2 españoles como Gestamp, Ficosa, Antolin, Fagor, CIE…

Somos el cuarto productor europeo de vehículos con 17 plantas de ensamblaje que exportan a 170 países y eso ha permitido desarrollar una industria local de componentes competitiva a nivel mundial que, por supuesto, está en China y suministran a los fabricantes locales en China, en Corea, en EEUU…. En total hay más de 700 grupos empresariales suministrando como Tier 1 en la península. Unos cuantos en Navarra.

Ya están los señores de CATL, la mayor empresa de baterías del mundo construyendo una planta en Zaragoza en alianza con Stellantis para una capacidad de 50GWh, por una inversión total de 4.100 millones. La lluvia de inversiones de Aragón con las renovables primero (hidráulica, eólica y fotovoltaica), esto de las baterías y los data centers después es fenomenal.

Pleno empleo de calidad para una tierra bendecida por la geografía en ese eje del Ebro que decide la logística de media España, incluida la de los datos y la fibra óptica, regada por las aguas pirenaicas, y ventilada convenientemente por vientos continuos.

¿Quién iba a decir que el cierzo sería una bendición? Agua, energía renovable abundante y barata, fibra óptica, baterías, suelo … Importante que eso cree industria y no sea simplemente pedidos de tecnología a proveedores extranjeros (computación a EE. UU., celdas a China) y aquí quedemos de albañiles y electricistas. Los de CATL se traen hasta 500 chinos para hacer la planta. En fin. Para esto hemos quedado.

Las baterías viajan mal. Pesan mucho y si arde una pierdes el barco entero. Esto lo vio Peter Carlssen hace 10 años cuando estaba en Tesla y montó Northvolt. Su país y la UE lo han dejado caer perdiendo miles de millones. La empresa afrontaba fuertes problemas de liquidez, costes de capital elevados, dificultades para escalar la producción en su planta principal, cancelaciones de pedidos importantes (incluido un encargo de BMW) y un entorno de demanda más volátil de baterías.​

Pese a haber captado más de 10.000–15.000 millones de dólares desde su fundación y contar con grandes socios industriales y financieros, no consiguió asegurar las condiciones financieras para seguir operando en su forma actual. Esta es una parte de la verdad. La otra es que los fabricantes chinos eran los que necesitaban baterías y ya tenían suministro. Los europeos, además de arrastrar los pies, prefirieron comprar a los chinos o hacérselo ellos. Nadie compró suficiente a Northvolt en Europa.

La quiebra de Northvolt supone un golpe significativo para la estrategia europea de desarrollar una cadena de valor propia de baterías frente al dominio asiático, al tratarse de la start‑up más emblemática del sector en la UE. Esto no hubiera pasado en China.

Northvolt quebrando y arruinando un dineral ya invertido en ayudas mientras que los gigantes chinos hacen plantas aquí en alianza con los fabricantes europeos. Sólo del PERTE VEC la planta de Figueruelas suma unos 300M en subvenciones. En Sagunto la planta de PowerCo, de VW y que no tiene socio chino sino el grupo belga Umicore, ha recibido unos 150 millones de ayudas públicas para una capacidad de 160GWh.

Aquí, la clave es si se es un ensamblador o se fabrican celdas. VW tiene una apuesta más profunda a largo plazo porque fabricará las celdas y asegura el suministro de materiales activos de cátodo (CAM) mediante la alianza con Umicore. Ya tienen en marcha una planta en Polonia (estos polacos últimamente vuelan más que corren) con 900 empleados. ¿Se imaginan Vds. que van a China y el gobierno les da más ayudas que a sus propias empresas para procesos menos estratégicos? Así vamos.

Europa despistada, sigue incentivando la innovación y las industrias “first of a kind” mientras que China fomenta toda la cadena de valor con tecnologías nuevas o maduras.

Tuve la suerte de desayunar con Eugenio Bregolat Obiols, un catalán de la SEO de Urgel que fue embajador de España en China del 86 al 91, del 99 al 2003 y del 2011 al 13.

Hombre cultísimo y encantador, ha escrito mucho sobre China, a mí me pareció especialmente interesante “La segunda Revolución de China” (Ed. Destino). Su ponencia fue tan inspiradora, y su lucidez con 82 años que acabo de pedir su último libro "Empowering China: Half a Century Since Nixon's Opening to China" de julio de 2025 a editorial Palgrave Macmillan. Este libro aborda el desarrollo y la transformación de China desde la apertura iniciada por Nixon hace cincuenta años. No me espero a que esté en castellano. Auto-regalo de black friday.

Coincidió en lo fundamental con el investigador del CIDOB, instituto de investigación en relaciones internacionales que preside Josep Borrell en Barcelona. El Dr. Sean Golden participó en el debate sobre diálogo o confrontación. ¿Qué posición tomar ante China?

Asistí al principio preocupado porque pensé que cada uno defendía una postura, pero la realidad es que ambos defendían la misma. Ver a China como lo que es, sin nuestros sesgos occidentales, sin nuestro “orientalismo” (Edward Said). Los reportes del CIDOB son excepcionales, para el lector interesado en el país que domina el mundo en paridad de compra, en producción científica, industrial y tecnológica, les recomiendo China y el Sur Global. Viejos amigos, nuevas dinámicas (Inés Arco y Víctor Burguete) disponible online.

Yo con mi libro, erre que erre. Que hay que ir a China, a comprar y a vender y a fabricar. Que ya vamos tarde. Que no hay tamaño mínimo, que necesitamos escala cuanto antes para poder hacer esas cosas tan audaces como poner Navarra, que tiene la población de un barrio de Shenzhen, en una ambición de estrategia para China. Dos magnitudes muy diferentes.

Yo erre que erre con la especialización, la innovación y el impulso mundial de los campeones que tiene el segundo reino más antiguo de España (tras el de los Suevos). Que el momento bueno de ir a China era a finales de los 90 -el acuerdo clave de adhesión a la OMC fue el de 1999 entre EE. UU. y China, desbloqueando la entrada al estatus de “nación más favorecida” y el acceso a mercados globales a cambio de bajar los aranceles de importación-.

Que los chinos vengan a fabricar es igual de bueno o de malo que cuando vinieron ingleses (desarrollo del ferrocarril, minería y la siderurgia en Andalucía y País Vasco, americanos (ITT, Ford, IBM, GM …), franceses (PSA, Renault, Schneider, Alstom…), japoneses (Sony, Sharp, Nissan, KAO) o coreanos (Samsung). ¿De dónde viene la fobia a las tecnológicas chinas como Huawei o Xiaomi? ¿Por qué tienen un trato distinto que el resto de tecnológicas extranjeras?

El embajador Bregolat, insistió en algo que comparto: “China nos ve como un país amigo”. Quizá tenga que ver con que nosotros no comerciamos a cañonazos. Con que desde 1565 a 1815 se estableció el periodo de mayor progreso del comercio mundial gracias a la primera globalización vía el riquísimo intercambio tecnológico, comercial, económico y cultural vía Manila.

En 1572, un año después de fundar Manila, llegaron las primeras embajadas comerciales chinas ofreciendo seda, porcelana y especias a cambio de plata americana, atrayendo a miles de mercaderes de Fujian.

En 1574, tras el ataque del pirata Limahong, autoridades chinas de Fujian propusieron un puerto español cerca de Xiamen, pero la oferta no prosperó; en 1575, Martín de Rada lideró la primera misión diplomática española en China. El galeón unía Acapulco (México) con Manila anualmente, transportando plata española (80-85% del comercio) por seda china, marfil y lacados, inundando Asia de metal precioso y Europa de productos orientales, en una ruta verdaderamente global. Felipe II impulsó este intercambio en 1567, priorizando el comercio sobre la conquista.

Era para mi muy evidente que la última ponente, Astrid Nordin, catedrática del Lau China Institute del Kings College de Londres, ignoraba la historia de España y China. Los trabajos del Colegio de México de su colega Mariano A. Bonailían no son muy populares, parece, en el Kings College, no vaya a ser que se enriquezca su visión anglo-céntrica con otras verdades históricas. (La América Española: Entre el Pacífico y el Atlántico, Globalización mercantil y economía política)

Su discurso final estaba cargado de una visión etnocentrista anglosajona sobre China. Presentando a Xi Jinping y su visión de una expansión armoniosa, como algo peligroso. Presentando la sucesión de Xi Jinping como algo arriesgado en lo que China caerá. Como si el mundo anglo no hubiera presentado cada sucesión desde Mao, Deng Liaoning, Jiang Zemin a Hu Jintao como algo complicado y arriesgado en lo que China acabaría tropezando.

Ignoran cómo funciona el partido comunista chino y la cantidad de corrientes, tendencias y alternativas muy preparadas de las que dispone entre sus 99 millones de militantes, un 7% de la población adulta de China con más de 5 millones de organizaciones de base y ascenso estrictamente meritocrático.

Después de Xi, vendrá otro y las líneas fundamentales a largo plazo ya están trazadas incluida la integración armoniosa de Taiwán. No son dictadores tipo Pinochet, Maduro, Franco o Salazar. Tienen un potentísimo sistema político detrás con un mandarinato muy bien formado. Son una nueva dinastía electiva que ofrece progreso material a cambio de ciertas libertades individuales y políticas y un proyecto colectivo común.

Presentó la ponente una China rencorosa por lo que ellos llaman el siglo de las humillaciones (1839-1849). Y no es para menos. Los chinos no han olvidado que aprovechando la debilidad económica que supuso la implosión de la monarquía hispanoamericana, que la dejó sin plata y sin una de las mayores fuentes de comercio, los británicos primero, pero luego con amiguitos franceses, y americanos, se metieron a cañonazo limpio, a exigirles que les abrieran sus puertos.

El tratado de Nanjing de 1842 fue una humillación que les costó Hong Kong, obligó a abrir 5 puertos y además a pagar indemnización a la Corona Británica. En 1856 se suman los franceses a la fiesta de expoliar China acabando con otra doblegación en el Tratado de Tianjing de 1860 que obliga a legalizar el opio en China, dar entrada a EE. UU., vía el tratado de Wanghia, a puertos alemanes, que Bismark subsidia para intentar contrarrestar el monopolio, de facto que establece Inglaterra, entre otras lindezas.

El pueblo se rebeló ante esta situación entre 1899 y 1901 en la rebelión de los bóxers. La Sociedad de los Puños Justos y Armoniosos (Yihetuan) fue aplastada por una alianza de Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Japón, EE. UU. Italia y Austria -Hungría que desembarcaron una fuerza de 20.000 soldados y saqueó Pekín, incluyendo la Ciudad Prohibida.

Para colmo, el nuevo tratado de paz (Protocolo Bóxer) obligó a China a pagar 33 millones de dólares en indemnizaciones (40 años), ejecutar a líderes bóxers, permitir tropas extranjeras en el mismísimo Pekín, destruir murallas, cuarteles y fortificaciones militares acelerando la caída de la dinastía Qing y el nacimiento de un nacionalismo chino del que bebe tanto Mao como Chang Kai Shek. No existe eso de los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chang. Todos eran nacionalistas, unos de izquierda y otros de derecha.

La catedrática del Kings College metió a España en el grupo de Occidente (The West) al que los chinos tienen rencor. Craso error querida. Se lo hice saber personalmente. Una pena que no escuchara antes al embajador Bregolat ni al Dr. Golden. Nosotros no hemos ido por China a machacar nunca.

Japón, superando en humillación imperialista a los británicos, invade Manchuria y Corea en 1894 y obliga, en el tratado de Shimonoseki de 1895, a que China entregara Taiwán, las islas Pescadores y parte de la península de Liaodong además de obligar a reconocer la independencia de Corea que pasa a ser manejada justo con Taiwán por los japoneses.

En 1937, no satisfechos, ocupan Pekín, Tianjing y Shanghái (tras una feroz batalla). En Nanjing masacran a la población, toman y masacran Wuhan, Cantón y controlan las zonas más ricas y pobladas del este y bajo Yangtsé. Se estiman 20 millones de víctimas a cargo de los japoneses. Sólo Nanjing del orden de 300 mil, Shanghái y Wuhan otras 500 mil. El trato nipón a las mujeres coreanas y chinas es bochornoso y lamentable. Asesinatos, violaciones, esclavas sexuales… Las campañas interiores de 1942 al 44 supusieron de 3 a 5 millones de muertos, muchos por hambrunas y armas de destrucción masiva como armas biológicas.

A recordar eso los anglos le llaman rencor. Los israelíes con muchas menos bajas le llaman Shoah y tienen un museo impresionante en Jerusalén (Yad Vashem). Ellos mantienen destruido y en ruinas el Palacio de verano (Yuanmimg Yuan) para recuerdo de todos. Dicen que hay que tener cuidado con China porque tiene la ambición de recuperar lo que le quitaron a cañonazo limpio, incluidas las zonas chinas anexadas a Rusia (Amur y Jabarovsk, Primorie y Vladivostok que suponen el robo de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, casi 3 veces España) y Taiwán, un país manipulado por un puñado de familias japonesas.

No mencionó la catedrática sueca nada de la alianza AUKUS anti-China formada por buena parte de los amiguitos de las guerras del opio (Australia, Reino Unido, EE. UU con alta colaboración con Nueva Zelanda y Japón). Una especie de OTAN del Pacífico. Eso sí, mencionó que China quiere recuperar control sobre sus aguas territoriales históricas.

Parece que los anglos no puedan vivir sin estar en contra de alguien o de algo. Necesitan un enemigo para existir. Venga a pasear porta aviones. La armonía y la paz, ni la ven si se la espera. Cada vez se parecen más a los aztecas y el Sur Global a los tlazaltecas.

¿Y cómo va a ser eso de que China y Taiwán son un mismo país? Vayan y pregunten a los chinos y a muchos taiwaneses. No se fíen de la papilla etnocéntrica que les preparan en “the West”, ese grupo donde dicen que está España. Otro día les hablaré de la sinofobia racista norteamericana y de cuándo pudieron los ciudadanos norteamericanos de raza han votar en las elecciones de su propio país. ¿Rencor o memoria?

De momento, la primera ministra de Japón Takaichi Sanae, que se ha comprado ya 100 misiles Tomahawk y está provocando una crisis diplomática a raíz de sus comentarios no solicitados sobre Taiwán en el parlamento japonés, ya se ha encontrado con una respuesta clara de China. Ya no se callan. Donald Trump ha acudido rápidamente a darle un toque a los nipones, no vayan a estropearle la tregua de un año sobre aranceles. Permanezcan atentos a Oriente.