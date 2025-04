- "Nunca imaginé que algo como el sarampión pudiera hacernos tanto daño”, me dijo Ana con los ojos hinchados por las lágrimas mientras sostenía una pequeña foto de su hijo Leo. "Pensé que era una enfermedad de antes, de esas que ya no se ven, que ya estaban erradicadas y que no tenía mayor importancia…"

Me contó que Leo, su hijo de apenas 2 años, había empezado con fiebre alta, tos seca, y unos ojos tan rojos como si lloraran sin parar. “Al principio pensé que era un catarro", me dijo. "Pero cuando vi aquel ‘sarpullido’ extenderse por su carita, supe que algo no iba bien."

En urgencias nos lo confirmaron: era sarampión. Y poco después, vinieron las complicaciones. Neumonía. Ingreso hospitalario. Oxígeno. Una angustia que no se va.

- "Lo peor —dijo bajando la voz— es saber que todo esto lo podía haber evitado".

Ana me contaba cómo pensaba que Leo estaba protegido. Que, con todas sus vacunas, con lo avanzados que estamos, estas cosas ya no pasaban. Pero no. Me explicó que, en los últimos años, el sarampión está volviendo con fuerza.

Solo en Europa, en 2024, hubo más de 127.000 casos. La cifra más alta desde 1997 y en aumento. Una parte importante de estos niños terminaron en el hospital. Y lo más duro: al menos 38 niños murieron, muchos menores de cinco años, como la edad de Leo.

- "¿Sabes lo más frustrante?”, me preguntó. “Que más del 85% de los casos fueron en personas no vacunadas. A veces por desinformación, otras porque la cobertura vacunal ha bajado, o porque no se llegó a tiempo. Y yo me lo pregunto una y otra vez: ¿por qué no lo supe antes?"

Me dijo que había leído que, en España, solo en los primeros meses de 2025, ya se habían notificado más de 140 casos, muchos en lugares como Madrid, Andalucía o Cataluña.

- "Y pensar que todo esto sucede porque la gente cree que ya no hace falta vacunarse, o que si te vacunaron de niño ya estás cubierto para siempre”, añadía impotente.

Pero no es así. La inmunidad baja con los años. Por eso ahora se está hablando de poner una tercera dosis de vacuna a los adultos jóvenes, para proteger también a los mayores que ya no están cubiertos.

- "¿Sabías que antes de la vacuna, el sarampión mataba a millones de niños cada año? ¿o que esto sigue pasando en los países económicamente más débiles?", afirmaba con la voz rota. Y que gracias a la vacuna, se logró reducir las muertes en un 73% entre el 2000 y 2018. Ahora estamos retrocediendo.

Se quedó en silencio unos segundos y luego añadió: "Ojalá lo hubiera sabido todo esto antes. Ojalá nadie más tenga que ver a su hijo luchar por respirar por culpa de algo tan prevenible”.