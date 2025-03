Abraham Maslow publicó su trabajo “Theory of Human Motivations” en el año 1943 en la revista Psicological Review. Sin duda alguna su publicación de mayor impacto y clave para el desarrollo de la psicología humanista. El autor desarrolla la jerarquía de necesidades para explicar el comportamiento humano y su conocimiento está muy extendido y resulta de utilidad para su aplicación en diferentes disciplinas. El modelo de Maslow permite el entendimiento de algo realmente complejo y supone un regalo para explicar qué significa la frase del escultor rumano Constantin Brancusi: “la simplicidad es la complejidad resuelta”.

Nuestra conducta está condicionada por la emergencia de necesidades de distinta naturaleza que, coexistiendo de manera simultánea, pueden ordenarse siguiendo un principio de jerarquía. Esta relación se interpreta de manera visual con la representación de una pirámide que no fue utilizada por Maslow en sus trabajos, pero que ha supuesto un recurso muy útil para la divulgación del modelo teórico. De forma piramidal se ordenan necesidades de carácter fisiológico, de seguridad, de pertenencia, de estima y autoestima y de autorrealización. Las personas llegamos a nuestra plenitud cuando alcanzamos nuestra mejor versión y adquirimos consciencia de haber logrado nuestros objetivos personales.

En 1971, un año después de la muerte de Maslow, fue publicado el libro "The Farther Reaches of Human Nature". En esta obra se recoge el resultado de los últimos años de su vida. La publicación permite conocer que Maslow apreció una necesidad de orden superior y que observó en personas con nivel muy alto de realización personal: la necesidad de trascender. El científico interpreta la trascendencia como la posibilidad de tener impacto en un ámbito que supera al individual. Trascender, dejar un legado, una huella... un deseo individual que surge en un momento de madurez de máximo nivel y solo en personas con un nivel de autorrealización muy alto. La nueva necesidad puede estar motivada por un propósito de servicio a la sociedad.

La literatura científica especializada en el estudio del emprendimiento es densa en el análisis de las motivaciones del emprendedor. La iniciativa emprendedora está orientada a objetivos de naturaleza muy diversa y que no se limitan al éxito económico personal. Algunas investigaciones confirman que los emprendedores buscan la autorrealización y resolver la necesidad de logro personal. Además, está suficientemente validado que muchos emprendedores actúan impulsados por el deseo de impactar positivamente en la sociedad. Sabemos que el deseo de trascender se manifiesta en el emprendedor cuando orienta sus esfuerzos hacia objetivos que superan la naturaleza económica de la iniciativa empresarial. Se atribuye a Larry Page, co-fundador de Goole, la frase: "If you’re changing the world, you’re working on important things. You’re excited to get up in the morning."

En enero de 2023 asistía a un encuentro titulado “Innovación y Tecnología en la Empresa Actual y Futura”, celebrado en el Hotel Miramar. Joaquín Cuenca, CEO de la empresa Freepik Company participaba en una mesa debate en la que también intervinieron los rectores de la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía. Joaquín compartió una reflexión sobre las motivaciones del emprendedor. Afirmaba que él se sentía estimulado por la industria, por el reto de liderar un sector, hacer crecer la startup o ser relevantes en el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, apreciaba que Bernardo Quintero, CEO de Virus Total, estaba en un momento en el que deseaba ser trascendente en su tierra, tener impacto en su lugar de origen, ayudar y hacer mejor su entorno más próximo.

Hoy se celebra el Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga de Bernardo Quintero. La normativa de la institución académica establece que la Universidad de Málaga podrá conceder el grado de Doctor o Doctora Honoris Causa a personas físicas que hayan destacado por sus méritos relevantes en la investigación o la docencia, en el cultivo de las artes o de las letras, o en actividades con una repercusión notoria desde el punto de vista universitario en el terreno científico, artístico, cultural, tecnológico, social o político.

La concesión del Doctorado Honoris Causa es también una forma de expresar el carácter trascendental que ha tenido la obra de una persona. Hoy, durante la ceremonia académica, el Catedrático Javier López, expondrá de manera detallada y sobresaliente los meritorios del nuevo Doctor Honoris Causa. Puedo adivinar que todos ellos explicarán una trayectoria cuyos resultados han trascendido a la Universidad y a la sociedad, alineados con objetivos de la institución académica y relacionados con problemas que afectan a la población más próxima y que tienen naturaleza global.

Bernardo ha sido relevante por su actividad como fundador y CEO de una startup centrada en el ámbito de la ciberseguridad. Se suma a un grupo aún reducido pero cada vez más numeroso de personas que han sido distinguidas por instituciones académicas debido al resultado de su actividad emprendedora. Un ejemplo acertado en esta ocasión es Sundar Pichai, CEO de Google y nombrado Doctorado Honoris Causa en Ciencias por parte del Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur (IIT Kharagpur), en julio de 2024. Pichai expresó que se premió su rol en el avance de la industria tecnológica a nivel mundial.

Me genera siempre una tremenda curiosidad conocer quiénes fueron relevantes en quienes alcanzan el logro de dejar un legado. Bernardo dictó la conferencia inaugural de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía en el año 2021. Recuerdo que narró cuatro anécdotas importantes en su vida. Y recuerdo que citó a dos personas especialmente relevantes para comprender su carrera personal: su padre y la profesora del primer curso de EGB.

El padre ejerció una influencia determinante a través del ejemplo. Bernardo recuerda a su padre como una persona muy trabajadora que combinaba su trabajo como celador en un centro de salud con una academia con horario de tarde que se encontraba en el propio hogar familiar. Aumentaba la oferta de la academia de mecanografía conforme iba identificando nuevas oportunidades de formación y adquiriendo nuevos conocimientos. Bernardo contó que su padre, en su perfil más protector seguramente, le recomendaba que opositara a un empleo público, garantía de seguridad y estabilidad. Bernardo lo hizo exactamente así, pero cuando consiguió su plaza inició su propio negocio de manera paralela y como había observado en su padre.

Bernardo afirmó que en su primer curso de EGB tuvo “la suerte” de encontrarse “con una profesora que llamaban “la hippy” porque recurría a prácticas innovadoras en su labor docente. La “profe hippy” descubrió sus capacidades diferenciales para el aprendizaje. Aquella profesora se mantiene en el recuerdo de quien fue el único estudiante de su clase que contestó que la comunicación escrita era más fácil que la comunicación oral y sorprendía a la profesora por la facilidad con la que resolvía el cubo de Rubik.

La “profe hippy” conectó a Bernardo con el sistema educativo, le generó una autoconfianza que no existía en el chico que percibía diferencias con el resto de compañeros. Bernardo ensalzó durante la conferencia la importancia del docente como “gente crítica para el futuro de este país” y reivindicó el potencial que tiene la tecnología para poder adaptar el aprendizaje a las necesidades que tiene cada niño y cada niña en su etapa escolar.

La conferencia me pareció un homenaje exquisito a quienes participan de la educación formal y no formal de las personas. Hoy recibiremos en el Claustro de la Universidad de Málaga a Bernardo Quintero con la certeza y la ilusión de sumar un activo que hará mejor a esta institución. Resulta tentador formularle la siguiente pregunta: Si estuviéramos empezando la Universidad desde cero y pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías?

Felicidades Bernardo, gracias. Enhorabuena Universidad de Málaga.