Este año es un año muy importante para nosotros. Cumplimos 15 años, que han pasado como un suspiro, y parece que fue ayer cuando comenzamos a trabajar en un despacho interior compartido. Recuerdo que la exigua habitación tenía una estantería de madera que ocupaba en su totalidad uno de los laterales, llegué allí con tres carpetas del único cliente con el que comenzamos y mi objetivo era claro, llenar aquel espacio de archivos.

Con 30 años recién cumplidos, estaba comenzando el principio de la gran aventura de mi vida y aún no lo sabía. Desde entonces, ha crecido la familia, tanto la carnal, con dos hijas, como la empresarial, donde más de 20 profesionales conforman actualmente el universo MDG.

Durante estos años, innumerables jornadas de trabajo para acercar nuestro concepto de servicios profesionales a Málaga, miles de horas de formación, comunicación continua con la Universidad de Málaga para seleccionar a los mejores perfiles, clases de inglés para nuestro equipo, visitas constantes a clientes, innumerables sesiones informativas a inversores, participación en foros, colaboración con los mejores profesionales de nuestra provincia y muchas ganas de hacer las cosas bien. Acciones transversales que nos han hecho situarnos como despacho de referencia en el compliance de servicios de contabilidad, fiscales y laborales, tanto para clientes tradicionales como para inversores internacionales, en Málaga y la Costa del Sol.

Recuerdo que estudié mucho para los exámenes de la ya extinta selectividad, pero cuando pasaron y el resultado fue muy bueno, me dio la sensación de que no había sido tan difícil. Cuando lo comentaba con mi madre, me miraba con ternura y me hacía recordar que apenas salía del cuarto y que era ella la que me traía la comida a horas intempestivas. Ahora tengo una sensación parecida, que el camino no ha sido tan complicado, hasta que mi marido me recuerda las muchas noches sin dormir. Bendita memoria selectiva del emprendedor.

Sin duda ha merecido la pena, hemos crecido junto a nuestra ciudad, en un ecosistema de colaboración único en nuestro entorno. Con la cercanía de las instituciones para llegar a un objetivo común, el crecimiento económico de la ciudad de Málaga. Y si echamos la vista atrás, quizás sí han pasado muchas cosas en estos años:

2010. Inauguración del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) como hub tecnológico de referencia. Aunque el PTA (ahora llamado Málaga TechPark) ya existía desde 1992, en 2010 alcanzó un crecimiento significativo, atrayendo a grandes empresas tecnológicas como Ericsson, Oracle, Accenture y Huawei.

Este año marcó un punto de inflexión en la consolidación de Málaga como un polo de innovación en España, ayudando a impulsar la economía local y posicionando la ciudad como un destino atractivo para la inversión tecnológica.

2011. Inauguración de la sede de Google en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Ese año, Google adquirió la empresa malagueña VirusTotal.

2012. Consolidación del Málaga Valley, una iniciativa que buscaba convertir la ciudad en un referente tecnológico y de innovación en Europa.

Ese año, Málaga fortaleció su estrategia de atracción de empresas tecnológicas, con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) superando los 600 empresas y más de 14.000 empleados. Empresas como Huawei y TDK ampliaron su presencia en la ciudad, y se potenció la colaboración público-privada para impulsar la inversión en sectores como las smart cities y la ciberseguridad.

2013: Málaga comenzó a recuperarse de la crisis económica de 2008, con un incremento en la creación de empresas y una revitalización del tejido empresarial local.

2014: El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) continuó su expansión, atrayendo a más empresas tecnológicas y consolidándose como un referente en innovación en el sur de Europa.

2015: Se lanzó la campaña "Málaga: Open for Business", dirigida a la promoción internacional de la ciudad, con énfasis en nuevas tecnologías, innovación e investigación.

2016: El sector turístico de Málaga experimentó un crecimiento notable, impulsado por mejoras en infraestructuras como el AVE y la estación marítima, así como por la apertura de nuevos espacios culturales.

2017: El PTA alcanzó una cifra récord de empleados, superando los 16.000 trabajadores, lo que reflejó su consolidación como polo tecnológico.

2018: Málaga fue sede de importantes eventos tecnológicos y de innovación, reforzando su posición en el ámbito tecnológico a nivel nacional e internacional. Destacamos el Foro Greencities, el 5G Forum y el Turitec 2018.

2019: La ciudad fortaleció su ecosistema emprendedor con la apertura de nuevos espacios de coworking como The Living Room coworking, La Aduana coworking o Beworking y la celebración de eventos para startups.

2020: A pesar de la pandemia, Málaga mantuvo su dinamismo empresarial, adaptándose a las circunstancias y promoviendo la digitalización de las empresas locales. El mundo vio en Málaga un lugar en el que estar y trabajar.

2021: Google anunció la instalación de un centro de excelencia en ciberseguridad en Málaga, previsto para abrir en 2023, consolidando la ciudad como referente en este ámbito.

2022: Vodafone eligió Málaga para establecer un centro de investigación, desarrollo e innovación, reforzando el perfil tecnológico de la ciudad.

2023: Se inauguró el centro de ciberseguridad de Google en Málaga, impulsando el desarrollo del sector tecnológico y atrayendo talento especializado.

2024: El sector servicios lideró el crecimiento económico de Málaga, representando el 80% de las empresas de la provincia y generando numerosas oportunidades de empleo.

2025: Los puertos de Algeciras y Málaga, junto con el Puerto Seco de Antequera y la Junta de Andalucía, firmaron una alianza para convertir a Andalucía en la principal plataforma logística del sur de Europa, dinamizando la economía regional.

Málaga ha cambiado, es una realidad y nosotros con ella. Debemos continuar trabajando por un crecimiento sostenible, pero sin dejar de estar orgullosos por todo lo alcanzado, que es mucho.