El Gobierno y la Junta sellan la continuidad del CIO de Mijas como centro de referencia nacional en hostelería

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LO ESENCIAL Las claves El Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas mantendrá su estatus de Centro de Referencia Nacional en hostelería y turismo durante los próximos cuatro años. Un convenio publicado en el BOJA entre el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía fija el marco de colaboración e innovación en formación profesional dentro del centro. El Ministerio financiará las actuaciones de ámbito nacional, mientras que la Junta de Andalucía, a través del SAE, asumirá los gastos de personal y el funcionamiento ordinario. El centro enfocará sus actividades en la innovación educativa, el perfeccionamiento docente, la actualización de certificados profesionales y el análisis del mercado laboral.

El Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas mantendrá su condición de Centro de Referencia Nacional en las áreas de alojamiento, restauración y juegos de azar durante los próximos cuatro años.

Así lo establece el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la Junta de Andalucía, publicado este miércoles, 21 de octubre, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El acuerdo establece el marco de colaboración entre ambas administraciones para dar continuidad a la actividad del centro, ubicado en la carretera A-7, kilómetro 201, y especializado en la innovación y experimentación en materia de formación profesional dentro de la familia de Hostelería y Turismo.

El centro ya había sido reconocido como Centro de Referencia Nacional mediante el Real Decreto 127/2022, publicado en marzo de ese año.

Entre las funciones asignadas al centro figura el análisis de la evolución de los sectores productivos para adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral. También deberá impulsar la innovación educativa, experimentar con nuevas metodologías y elaborar contenidos y materiales didácticos que contribuyan a actualizar la formación profesional.

El acuerdo contempla, además, actuaciones dirigidas al perfeccionamiento técnico y metodológico de docentes, formadores, orientadores y evaluadores que intervienen en los procesos de reconocimiento de competencias profesionales.

Otro de los ámbitos de trabajo será la acreditación de cualificaciones. El centro colaborará con el Instituto Nacional de las Cualificaciones en la actualización del catálogo de estándares de competencias profesionales y en los trabajos relacionados con los certificados profesionales y los procedimientos para reconocer las capacidades adquiridas por los trabajadores.

Asimismo, prestará servicios de información y orientación en materia de formación profesional y empleo en las especialidades en las que está reconocido, con atención a particulares, grupos, centros formativos, empresas y administraciones.

El convenio distribuye las responsabilidades económicas entre las dos administraciones. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará las actuaciones de ámbito nacional incluidas en los planes anuales de trabajo mediante subvenciones de concesión directa.

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo, asumirá los gastos de personal y de funcionamiento ordinario del centro, así como las actividades que no estén incluidas en el plan anual acordado con el Gobierno central.

El documento no concreta una dotación económica global. Las actuaciones, los recursos necesarios y las aportaciones ministeriales se determinarán en los correspondientes planes de trabajo anuales, que deberán incluir su presupuesto y los mecanismos para evaluar su ejecución.

El convenio tendrá una duración de cuatro años desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, con posibilidad de prorrogarse por otros cuatro años mediante acuerdo unánime de las partes.

El funcionamiento del centro estará sujeto a planes de actuación plurianuales y planes de trabajo anuales, cuyo cumplimiento será objeto de seguimiento. El Ministerio también realizará una evaluación cada cuatro años para valorar los resultados obtenidos y la continuidad de su reconocimiento como Centro de Referencia Nacional.

La supervisión corresponderá a una comisión de coordinación integrada por representantes de ambas administraciones, encargada de aprobar los planes anuales, determinar los recursos necesarios y evaluar el funcionamiento del centro.