El mercadillo ambulante ideal para visitar los miércoles y sábados: 150 puestos de ropa, alimentación y más

Las claves

Las claves Generado con IA El Recinto Ferial de La Cala de Mijas acoge un mercadillo ambulante los miércoles y sábados, de 09.00 a 14.00 horas, cerca del paseo marítimo. El mercadillo ofrece 150 puestos con gran variedad: ropa, calzado, bolsos, bisutería, artesanía local, cerámica, decoración y productos frescos. Es recomendable acudir temprano, especialmente en verano, para evitar aglomeraciones y encontrar mejor aparcamiento y más variedad de productos. Mijas cuenta con otros mercadillos: los jueves en la urbanización Calypso y los sábados en Las Lagunas, este último siendo el más grande y con carácter local.

Cada semana, el Recinto Ferial de La Cala de Mijas se transforma en un punto de encuentro comercial. Todos los miércoles y sábados, entre las 09.00 y las 14.00 horas, decenas de puestos se despliegan a pocos metros del paseo marítimo de esta localidad malagueña.

Su ubicación, muy cerca del centro y con el mar como telón de fondo, lo convierte en parada obligada tanto para quienes viven en la zona como para los visitantes.

La gran baza del mercadillo es su variedad. Los puestos de ropa, calzado, bolsos y bisutería copan buena parte del recorrido. Junto a ellos, no faltan los stands de artesanía local, cerámica y artículos de decoración.

Los puestos de frutas y verduras de temporada comparten espacio con vendedores de aceitunas, frutos secos, quesos, embutidos y dulces tradicionales, todo un reclamo para quienes buscan hacer la compra semanal con productos frescos y de proximidad.

Es aconsejable ir temprano, sobre todo en los meses de verano, cuando la afluencia se dispara y las temperaturas aprietan a partir del mediodía. Llegar poco después de la apertura permite pasear con más calma, encontrar mejor aparcamiento y tener más donde elegir.

El recorrido, además, es cómodo y accesible, pensado para dedicarle un par de horas sin prisa: tiempo suficiente para curiosear entre la ropa, dejarse tentar por la fruta de temporada y hacerse con algún detalle de artesanía.

Además de este espacio comercial, el municipio de Mijas ofrece más citas a lo largo de la semana. La urbanización Calypso acoge el mercadillo de los jueves, mientras que los sábados también se puede visitar el mercadillo de Las Lagunas, en el recinto ferial de este núcleo.

Ambos permanecen abiertos desde las 09.00 a las 14.00 horas, aproximadamente.

Este último, el de Las Lagunas, es de hecho el mercadillo más grande del municipio y tiene un carácter más local que el de La Cala, con una amplia oferta de ropa, menaje, plantas y productos frescos a buen precio.