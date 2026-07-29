Un guardia civil de Tráfico, herido tras ser atropellado por un motorista que se dio a la fuga en Mijas

Las claves

Las claves Generado con IA Un guardia civil de Tráfico fue atropellado por el conductor de una motocicleta cuando le dio el alto en la carretera A-7053, entre Mijas y Alhaurín el Grande. El motorista embistió al agente y se dio a la fuga tras el incidente, abandonando el lugar del suceso. El guardia civil sufrió heridas leves, con erosiones y contusiones, y se encuentra fuera de peligro. La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos e identificar y localizar al conductor responsable.

Un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha resultado herido este miércoles tras ser atropellado por el conductor de una motocicleta al que había dado el alto en la carretera A-7053, que conecta los municipios malagueños de Mijas y Alhaurín el Grande.

Los hechos se han producido durante la mañana, cuando el motorista, por causas que aún se investigan, embistió al agente en el momento en que este le ordenó detenerse.

Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar y se dio a la fuga, según las fuentes consultadas.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar y localizar al responsable.

Tal y como ha adelantado Málaga Hoy, el guardia civil se encuentra fuera de peligro. El agente sufrió diversas erosiones y contusiones de carácter leve a consecuencia del atropello, si bien las lesiones no revisten gravedad.