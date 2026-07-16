El caso Nikoline permanece en 'standby' en Mijas: no hay pruebas concluyentes sobre su atropello mortal

Un cartel de la menor Nikoline cuando estaba desaparecida. E. E. M.

Las claves

Las claves Generado con IA La investigación por el atropello mortal de Nikoline en la A-7 en Mijas sigue abierta, sin pruebas concluyentes que permitan identificar al responsable. El único detenido hasta la fecha fue puesto en libertad por falta de pruebas y no se le investiga formalmente por ningún delito. La Guardia Civil continúa indagando para identificar el vehículo y al conductor implicados, que se dio a la fuga tras el suceso. Nikoline, de 17 años y nacionalidad noruega, fue atropellada tras intentar cruzar la autovía de madrugada mientras regresaba de una discoteca en Marbella.

La investigación por el atropello mortal de Nikoline, la menor noruega de 17 años que perdió la vida el pasado lunes 6 de julio en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga), continúa abierta sin que existan por el momento pruebas concluyentes que permitan señalar a un responsable.

Así lo ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha justificado la puesta en libertad del único detenido hasta la fecha en que "las pruebas no son concluyentes y la investigación sigue adelante".

En declaraciones a los periodistas en Beas de Segura (Jaén), Fernández ha garantizado que "en el momento en el que se tenga la identificación del presunto autor de ese atropello mortal, se actuará de forma inmediata de nuevo con la detención, sea de la misma o de otra persona".

El delegado ha insistido en que "en este preciso momento, la investigación sigue abierta, porque no había elementos concluyentes para mantener a este hombre en situación de privación de libertad".

En la misma línea se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha explicado que la investigación "desarrolla su curso". Salas ha confirmado que tanto la detención como la posterior puesta en libertad del hombre se produjeron "en relación con dichos hechos y se espera que en las próximas horas o días llegue a buen puerto".

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola, plaza número 2, en funciones de guardia, acordó este miércoles dejar en libertad al hombre al que la Guardia Civil había arrestado en relación con el siniestro.

Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no se ha decretado ningún tipo de medida cautelar ni se le investiga por ningún delito. La causa la instruye ahora la plaza número 4 del mismo tribunal.

Mientras tanto, la Guardia Civil de Tráfico mantiene abiertas las pesquisas para determinar el vehículo que habría atropellado a la joven y la identidad del conductor, que se dio a la fuga, así como todas las circunstancias que rodean a estos hechos.

La víctima, de nacionalidad noruega, se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol desde el pasado 19 de junio. Se le perdió la pista la madrugada del 6 de julio en las inmediaciones de una discoteca de Marbella, y sus padres presentaron una denuncia por desaparición antes de que se conociera su identidad, ya que la joven estaba en paradero desconocido desde la madrugada del domingo al lunes.

Según informó el 112, el siniestro se produjo sobre las 05.20 horas en el kilómetro 1.027 de la A-7, en sentido Marbella, cuando varios testigos alertaron de que una mujer había sido atropellada.

Nikoline había pasado la noche celebrando la victoria de Noruega en el Mundial y cogió un Uber junto a dos chicos para volver al punto donde se alojaba. Sin embargo, en lugar de pasar por el paso subterráneo, optó por volver a la autovía para cruzar la carretera, con desenlace fatal.

Hasta el momento no ha trascendido información sobre sus acompañantes.