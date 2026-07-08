Un incendio destapa el brutal asesinato a puñaladas de Mari y Patricia, madre e hija, en Mijas: "Merecen justicia"

La Guardia Civil investiga el caso sin descartar ninguna hipótesis, incluyendo la de violencia de género, aunque ninguna de las víctimas figuraba en el sistema VioGen.

El novio de Patricia encontró los cuerpos tras preocuparse por la falta de respuesta de la joven y alertó a los servicios de emergencia.

El incendio en la casa fue provocado presuntamente para eliminar pruebas y deshacerse de los cuerpos tras el crimen.

María y Patricia, madre e hija de 61 y 31 años, fueron halladas asesinadas a puñaladas en su vivienda de Las Lagunas, Mijas.

Se llamaban María y Patricia. Eran madre e hija. Tenían solo 61 y 31 años. Este miércoles, la Guardia Civil ha abierto una investigación en torno a sus muertes después de que ambas fueran localizadas sin vida en el número 23 de la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas, en la provincia de Málaga.

A las 2.15 horas, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso alertando de un incendio en la citada vivienda. Hasta el lugar se trasladaron los Bomberos para sofocar las llamas.

Sin embargo, horas después se supo, con el levantamiento de ambos cadáveres, que el fuego enmascaraba un doble asesinato de madre e hija que ha conmocionado a todo el barrio de Las Flores.

Un trabajador de un local de comida cercano ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que cuando salía de trabajar en la madrugada de este miércoles vio a un hombre joven dando bandazos de un lado para otro, muy nervioso y llorando. Era el novio de Patricia, la hija de Mari, como la conocen todos en la zona.

El joven, siempre según el relato de los vecinos, se habría acercado a la vivienda preocupado por no tener noticias de la chica, que no contestaba a sus llamadas y mensajes, y fue quien se encontró los cadáveres en el suelo de la cocina.

Él mismo se encargó de pedir auxilio para sacar a su suegra y su novia por la gran cantidad de humo, algo que no pudo ser posible hasta la llegada de los Bomberos y sanitarios, que nada pudieron hacer por salvar su vida.

Gran parte de los vecinos de viviendas colindantes, desde sus balcones, han indicado que no han sabido de los hechos hasta la mañana, cuando lo han visto en los medios. "Helado, estoy helado, las he tenido pared con pared", decía desde una azotea un hombre, visiblemente emocionado.

Otra, justo en la acera de enfrente de la vivienda, aseguraba desde su balcón que las dos mujeres "merecen justicia" y que esperaba que pronto cogieran al culpable de sus muertes.

"Si es que vamos hacia atrás como los cangrejos; esto no es normal", añadía otro residente de la calle.

En la zona hay mucha incredulidad porque todos conocían a Salvador Ruiz Santos, conocido por los más mayores del lugar como "Santos", fundador de la empresa de hormigón estampado que la familia regentaba en la misma vivienda donde residían.

El cartel de la empresa. A.R.

La tragedia también topó con esta familia tan conocida en la zona hace más de una década, cuando Salvador falleció en un brutal accidente de moto.

Siempre según el relato de los vecinos, su empresa quedó en manos del resto de su familia y, en la actualidad, sus hijos, María y Daniel, seguían trabajando en ella.

Al parecer, María, por su parte, contaba con una ayuda asistencial y trabajaba en el programa de renta básica para los parados de larga duración.

Aunque algunas fuentes han asegurado que hacía sus "trabajillos" de limpiadora por el barrio.

La chica, explican las fuentes, era administrativa en la empresa que arrancara su padre. Todos hablan de la familia como "trabajadores" y "buenas personas" y apuntan que la joven seguía viviendo con su madre, aunque ya tenía prácticamente para entrar a vivir una vivienda en Málaga, donde iba a vivir con su pareja. Su hermano ya no residía allí.

La Guardia Civil no ha dado ningún ápice de información respecto a la identidad del autor de las puñaladas y el posterior incendio de la vivienda, que habría sido provocado, según fuentes de la investigación, para tratar de eliminar pruebas y deshacerse de los cuerpos de ambas mujeres.

Aunque la principal hipótesis es la de un caso de violencia de género, pues al parecer María podría haber estado viéndose con un hombre desde hace un tiempo, la realidad es que los investigadores están barajando todas las opciones.

Los vecinos, al ser cuestionados por esto, han explicado a este periódico que recientemente no habían visto a Mari con pareja. Siempre la veían comprando sola por el barrio.

A su hija sí que la habían visto con su pareja, pero insisten en que "como dos chavales normales". "Estaban muy contentos y esto es una pena muy grande", han expresado. Ninguna de las dos mujeres fallecidas figuran en el sistema VioGen por violencia de género.

Pese a ello, los agentes no descartan la implicación de alguna persona cercana al entorno de las víctimas.