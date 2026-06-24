Mijas se rinde a la magia: el pueblo blanco se iluminará con 15.000 velas en su evento más esperado de julio

Las claves

Las claves Generado con IA Mijas celebrará del 2 al 5 de julio la tercera edición de 'Mijas con alma a la luz de las velas', iluminando el pueblo con más de 15.000 velas. El casco histórico y sus enclaves más pintorescos, como la Calle Málaga, Plaza de la Constitución y el Paseo de la Muralla, serán decorados con velas para crear una atmósfera mágica. El evento incluirá mercado de artesanía, zona gastronómica, espectáculos de danza y fuego, talleres interactivos y el Árbol de los Deseos, donde los asistentes podrán dejar sus anhelos. El Ayuntamiento pondrá en marcha autobuses lanzadera desde La Cala de Mijas, Las Lagunas y la cantera de Mijas Pueblo para facilitar el acceso y evitar atascos.

Imagina uno de los pueblos blancos más bonitos de la Costa del Sol desprovisto de su iluminación artificial habitual y envuelto, únicamente, por el parpadeo mágico y cálido del fuego. Mijas Pueblo volverá a transformarse por completo del 2 al 5 de julio para celebrar la tercera edición de su gran cita del verano: Mijas con alma a la luz de las velas.

Durante cuatro noches mágicas, el municipio desplegará más de 15.000 velas para decorar sus rincones más emblemáticos, creando una atmósfera envolvente y romántica que potenciará el encanto de su arquitectura árabe y sus fachadas encaladas llenas de macetas.

La colocación de las miles de velas se concentrará en los enclaves más pintorescos y fotogénicos del casco histórico mijeño. Si planeas acudir para renovar tu galería de Instagram o disfrutar de un paseo único, estos son los puntos clave de la ruta:

Calle Málaga y Calle San Sebastián (dos de las vías más icónicas del municipio).

Plaza de la Libertad y Plaza de la Constitución.

Calle Los Caños y Avenida del Compás.

El Paseo de la Muralla, que ofrecerá una estampa espectacular combinando las velas con las vistas al Mediterráneo.

Programación por días: Deseos, fuego y atracciones a 2 euros

El evento, organizado por el área de Vía Pública junto a la promotora Malik Culture, no se limitará al encendido de las velas, sino que contará con un extenso programa cultural y gastronómico para todas las edades.

Jueves, 2 de julio : Apertura y Día del Niño: La cita arranca fuerte el jueves con la apertura oficial del mercado de artesanía y la zona gastronómica. Además, este primer día estará dedicado especialmente a los más pequeños: todas las atracciones infantiles instaladas en la Plaza de la Constitución tendrán un precio especial de solo 2 euros. La jornada se completará con tres pasacalles musicales.

: Apertura y Día del Niño: La cita arranca fuerte el jueves con la apertura oficial del mercado de artesanía y la zona gastronómica. Además, este primer día estará dedicado especialmente a los más pequeños: todas las atracciones infantiles instaladas en la Plaza de la Constitución tendrán un precio especial de solo 2 euros. La jornada se completará con tres pasacalles musicales. Viernes, 3 de julio : La inauguración oficial: El encendido y la inauguración oficial del festival tendrá lugar el viernes a las 20:00 horas. A partir de ese momento, las calles se llenarán de espectáculos itinerantes, entre los que destacan los shows de danza del vientre y espectáculos de fuego.

: La inauguración oficial: El encendido y la inauguración oficial del festival tendrá lugar el viernes a las 20:00 horas. A partir de ese momento, las calles se llenarán de espectáculos itinerantes, entre los que destacan los shows de danza del vientre y espectáculos de fuego. Talleres en vivo y el Árbol de los Deseos: Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de talleres interactivos de herrería y talla de madera. Sin embargo, uno de los grandes atractivos de esta tercera edición será el Árbol de los Deseos, un espacio donde locales y visitantes podrán colgar notas con sus anhelos para, posteriormente, ser quemados en un ritual con el fin de que se cumplan.

Cómo llegar

Debido a la enorme afluencia de público que se espera en el casco histórico de Mijas Pueblo durante el primer fin de semana de julio, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de movilidad especial.

Para evitar los atascos y la falta de aparcamiento en la zona alta, se pondrán en marcha autobuses lanzadera que conectarán de forma continua el evento con tres puntos clave de la localidad: