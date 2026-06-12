El Gran Parque de la Costa del Sol abre una de las mayores zonas acuáticas infantiles de Andalucía con 41 atracciones

Imagen del 'splash park' del Gran Parque de la Costa del Sol.

Las claves

Las claves Generado con IA El Gran Parque de la Costa del Sol en Mijas ha inaugurado una gran zona acuática infantil de 430 m² con 41 atracciones interactivas de agua. La instalación está dividida en tres áreas según edades: zona baby (1-3 años), zona kids (4-9 años) y zona teen (10-11 años). El parque utiliza un circuito cerrado para reciclar el agua y cuenta con pavimento antideslizante para reforzar la seguridad. El splash park estará abierto todos los días de 10:00 a 22:00 horas y puede acoger hasta 65 menores simultáneamente.

El Ayuntamiento de Mijas ha abierto este viernes al público el nuevo splash park del Gran Parque de la Costa del Sol, una gran zona acuática infantil de 430 metros cuadrados equipada con 41 elementos interactivos y atracciones de agua.

La instalación, promovida por el área de Parques y Jardines, se convierte en una de las más grandes y completas de Andalucía dentro de esta modalidad de ocio al aire libre.

El nuevo espacio permanecerá abierto todos los días entre las 10.00 y las 22.00 horas y podrá acoger simultáneamente hasta 65 menores, ofreciendo una alternativa de ocio refrescante para las familias durante los meses de mayor calor.

La instalación ha sido diseñada para adaptarse a distintas edades y cuenta con tres áreas diferenciadas: una zona baby para niños de entre 1 y 3 años, una zona kids destinada a menores de entre 4 y 9 años y una tercera área teen para usuarios de 10 y 11 años.

Chorros de agua, cubos basculantes y juegos sensoriales

Entre las principales atracciones destacan los chorros de agua interactivos, resortes activables, cubos basculantes, mini toboganes y diferentes propuestas sensoriales diseñadas para estimular el juego y la exploración a través del agua.

Según ha explicado el concejal de Parques y Jardines, Daniel Gómez, el nuevo equipamiento ya ha superado los controles de salubridad y los análisis de calidad exigidos antes de su apertura.

Además, el sistema funciona mediante un circuito cerrado que permite reciclar el agua utilizada, reduciendo el consumo y mejorando la eficiencia de la instalación.

El splash park dispone de un pavimento especial antideslizante para reforzar la seguridad de los usuarios y minimizar el riesgo de caídas.

Entre las normas de uso establecidas por el Ayuntamiento figura la prohibición de utilizar globos, pelotas, bicicletas, vehículos a motor y otros elementos similares dentro del recinto. Asimismo, los menores de ocho años deberán permanecer acompañados por un adulto y será obligatorio el uso de pañal en el caso de los bebés.

La apertura del nuevo espacio del Gran Parque se suma al parque acuático infantil de Las Cañadas, que también ha comenzado a funcionar esta semana.