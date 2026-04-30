La cazan robando en La Cala de Mijas y responde a puñetazos: detenida una joven de 23 años con antecedentes

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA Una joven de 23 años fue detenida tras robar en un supermercado de La Cala de Mijas y agredir a varias empleadas al ser sorprendida. La arrestada, con numerosos antecedentes, se enfrentó a delitos de robo con violencia y lesiones, además de tener una orden de búsqueda vigente. Otra mujer de 36 años está siendo investigada por un delito leve de hurto relacionado con el mismo incidente. La detenida fue puesta a disposición del Tribunal de Instancia de Fuengirola en funciones de guardia.

La Guardia Civil de Mijas (Málaga) ha detenido a una mujer de 23 años e investiga a otra de 36 como presuntas autoras de un hurto cometido en un supermercado de La Cala de Mijas, en el que la primera habría agredido a varias empleadas al ser sorprendida con la mercancía sustraída.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de abril, cuando el Puesto Principal de Mijas recibió un aviso que alertaba de un robo en curso en un establecimiento de la localidad. Hasta el lugar se desplazaron varios agentes, que constataron a su llegada que dos mujeres habían intentado abandonar el supermercado con productos sin abonar.

De acuerdo con el relato de los hechos, una de ellas reaccionó de forma violenta cuando varias empleadas trataron de retenerla, agrediéndolas para evitar ser interceptada.

Tras las gestiones practicadas, los agentes procedieron a la detención de la presunta autora de la agresión, una mujer de 23 años con numerosos antecedentes por hechos similares, a la que se le imputa un delito de robo con violencia y dos delitos de lesiones. Sobre ella pesaba, además, una orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado de Novelda (Alicante).

La segunda implicada, de 36 años, ha quedado investigada por un delito leve de hurto.

Las diligencias instruidas, junto con la detenida, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Fuengirola en funciones de guardia.