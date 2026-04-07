Máxima tensión en Mijas: un encapuchado encañona a un agente y acaba detenido tras una persecución a pie

Las claves nuevo Generado con IA Un encapuchado encañonó a un agente de la Policía Local de Mijas con un arma de fuego durante una intervención en la madrugada del 1 de abril. El sospechoso intentó huir a pie tras arrojar el arma, siendo perseguido por los agentes y localizado escondido entre matorrales, donde opuso resistencia y agredió a los policías. El detenido portaba un arma de fuego sin licencia y está acusado de atentado contra agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y el atestado fue trasladado junto con el detenido y el arma intervenida.

La Policía Local de Mijas detuvo en la madrugada del pasado 1 de abril a un individuo que llegó a encañonar a un agente con un arma de fuego.

Los hechos, según han informado desde el municipio mijeño, tuvieron lugar alrededor de las 04:10 horas en la zona de Las Cañadas.

Según precisan, los hechos sucedieron cuando los agentes realizaban labores de vigilancia en las calles Palomar y Camino de Campanales. En ese momento, detectaron un vehículo que circulaba a gran velocidad.

El turismo se detuvo bruscamente a escasos metros de los policías, momento en el que el copiloto, encapuchado, con guantes y en actitud claramente sospechosa, abandonó el vehículo de forma repentina. Acto seguido, el individuo se introdujo rápidamente en otro vehículo estacionado en la zona.

Arma de fuego intervenida.

Cuando uno de los agentes se aproximó para proceder a su identificación, el sospechoso, al percatarse de la presencia policial, sacó un arma de fuego y apuntó directamente al agente actuante.

Ante esta amenaza, el agente desenfundó su arma reglamentaria, produciéndose un momento de máxima tensión. En ese instante, el individuo, visiblemente nervioso, arrojó el arma y abandonó el vehículo, iniciando una huida a pie a gran velocidad, mientras el conductor del primer vehículo se daba a la fuga.

Los agentes iniciaron una persecución a pie tras el sospechoso, que trató de ocultarse entre matorrales en un llano de la zona de calle Teja. Finalmente, fue localizado, produciéndose un forcejeo violento durante la intervención, en el que el individuo agredió a los agentes y opuso una fuerte resistencia.

El sospechoso fue finalmente reducido y detenido por los agentes.

Durante la actuación se logró intervenir el arma de fuego, que era portada por el individuo sin la correspondiente licencia.

Los hechos han sido tipificados inicialmente como un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, haciéndose cargo de las diligencias. Los agentes de Policía Local instruyeron el correspondiente atestado, que fue trasladado junto con el detenido y el arma intervenida.

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Juan Carlos Cuevas, ha valorado la intervención policial.