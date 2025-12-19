Mijas licita tres proyectos para tener 1.000 plazas más de aparcamiento público

Las claves nuevo Generado con IA Mijas contará con 1.000 nuevas plazas de aparcamiento público gracias a tres proyectos licitados por el Ayuntamiento, con una inversión total de 376.654 euros. Se construirán aparcamientos en La Vega (480 plazas en una sola planta), Las Cañadas (280 plazas en cuatro plantas) y el bulevar de La Cala (casi 600 plazas en dos plantas). El parking de Los Santos, en Las Lagunas, ya está terminado y se abrirá en breve, ofreciendo 234 plazas, de las cuales 190 serán para abonados. En Mijas pueblo, también se ampliará el aparcamiento con 600 plazas adicionales y se prevé que las obras comiencen en 2026.

Mijas va a tener 1.000 plazas más de aparcamiento público. El Ayuntamiento ha anunciado este viernes que ha licitado tres proyectos por un importe total de 376.654 euros.

Se trata del aparcamiento subterráneo de La Vega, otro en Las Cañadas y uno en el bulevar de La Cala.

El de La Vega, en Las Lagunas, tendrá alrededor de 480 plazas. Está previsto que se construya en una sola planta de 14.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Mijas ha destinado un montante de 125.551 euros para el estudio constructivo que determinará las obras.

En el de Las Cañadas se harán 280 plazas con cuatro plantas y un presupuesto base de licitación de 125.551 euros.

El aparcamiento del bulevar de La Cala, por su parte, rozará las 600 plazas de aparcamiento, repartidas en dos plantas, y ocupará una superficie de casi 9.000 metros cuadrados. El presupuesto de licitación marcado por el Ayuntamiento de Mijas para esta actuación es también de 125.551 euros.

Según ha informado el concejal delegado de Infraestructuras, Juanjo Torres, estos tres proyectos están actualmente en licitación hasta el próximo 9 de enero.

Por otra parte, en Mijas pueblo se ampliará el aparcamiento en otras 600 plazas y se espera que comiencen las obras en 2026.

El parking de Los Santos, en Las Lagunas, ya está acabado, y el Ayuntamiento de Mijas prevé ponerlo en servicio en las próximas semanas, una vez que se ha llevado a cabo el proceso de adjudicación de plazas de residentes. Este aparcamiento consta de un total de 234 plazas, de las que 190 serán para abonados y el resto, para rotación.