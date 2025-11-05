Mijas, obligada a pagar 870.000 euros por anomalías en los planes de empleo de2020 y 2021

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Mijas ha tenido que pagar 870.000 euros por irregularidades en los planes de empleo de 2020 y parte de 2021, tras una inspección de Trabajo. Los trabajadores incluidos en dichos planes cotizaron y cobraron por debajo de la categoría correspondiente, lo que generó un perjuicio económico. La Inspección de Trabajo ha advertido que habrá nuevas regularizaciones y ha solicitado información adicional sobre el resto de 2021. El pago, que incluye un recargo del 20%, se ha realizado con cargo a los presupuestos de 2025, impactando negativamente en las cuentas municipales.

Duro golpe económico para las arcas del Ayuntamiento de Mijas. El Consistorio, según ha anunciado este miércoles, ha tenido que abonar 870.000 euros como resultado de las actas de liquidación emitidas por la Inspección de Trabajo correspondientes a los planes de empleo de los años 2020 y parte de 2021.

De acuerdo con la información aportada, estos programas fueron desarrollados por el anterior equipo de gobierno. Según se precisa, los trabajadores incluidos en los planes cotizaron por debajo de su categoría asociada.

Los beneficiarios, se apostilla, lejos de percibir una cantidad económica acorde a sus puestos, cobraban y cotizaban por una cantidad inferior, lo que motivó una discrepancia económica.

Años después, la Inspección de Trabajo detectó estas anomalías y las puso en conocimiento tanto del propio Ayuntamiento de Mijas como de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además, ha pedido ya la información relativa al resto del año 2021 y ha avanzado que habrá nuevas regularizaciones que habrá que pagar.

Por tanto, la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sí ha exigido ya el pago de los 870.000 euros (que incluyen un recargo del 20%) y ha girado las correspondientes cartas de pago, a las que ya ha hecho frente el Ayuntamiento de Mijas con cargo a los presupuestos en vigor de 2025, con gran perjuicio a las cuentas municipales.

Asimismo, la Inspección certifica que el gobierno local en aquellos años abonó a los trabajadores una cantidad económica inferior a la que debieron percibir. Aun así, la posibilidad de pagar la diferencia de salario ya ha prescrito y no se puede llevar a cabo.

Para la alcaldesa mijeña, Ana Mata, se trata de "un ejemplo de cómo gestionaba el anterior equipo de gobierno, causando un grave perjuicio a las arcas municipales y por tanto, a todos los mijeños".