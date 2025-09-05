Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga: las llamas afectan a un paraje de Mijas
Varios vecinos han alertado al 112 al ver una columna de humo junto a la embotelladora de la localidad malagueña. El fuego ya está estabilizado.
Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga, muy cerca de la planta embotelladora de Mijas. Al parecer, el fuego, ya estabilizado, se ha declarado sobre las 13.00 horas, cuando varias personas han llamado al 112 alertando de la columna de humo
En estos momentos se encuentran trabajando en la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente medioambiental. En cuanto a vehículos, una autobomba y en aéreos, un ligero.
🗓️ 05/09/2025 🕗 14.10 h— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 5, 2025
🔴 ESTABILIZADO #Mijas, #Málaga | Trabajamos ya para su control
MEDIOS:
🚁 1 ligero
👩🚒 2 grupos de bomberos forestales, 1 #TOP, 1 #AAMM
🚒 1 autobomba pic.twitter.com/DfSDeIuBsX
La rapidez del Infoca ha sido fundamental para poder estabilizar en menos de dos horas el incendio.