Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga: las llamas afectan a un paraje de Mijas

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga, muy cerca de la planta embotelladora de Mijas. Al parecer, el fuego, ya estabilizado, se ha declarado sobre las 13.00 horas, cuando varias personas han llamado al 112 alertando de la columna de humo

En estos momentos se encuentran trabajando en la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente medioambiental. En cuanto a vehículos, una autobomba y en aéreos, un ligero.

🗓️ 05/09/2025 🕗 14.10 h



🔴 ESTABILIZADO #Mijas, #Málaga | Trabajamos ya para su control



MEDIOS:

🚁 1 ligero

👩‍🚒 2 grupos de bomberos forestales, 1 #TOP, 1 #AAMM

🚒 1 autobomba pic.twitter.com/DfSDeIuBsX — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 5, 2025

La rapidez del Infoca ha sido fundamental para poder estabilizar en menos de dos horas el incendio.